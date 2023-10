Szijjártó: Ha egy kínai beruházás Európába jön, az nagy valószínűséggel Magyarországra jön

Mint kiderült, a találkozón az első helyen szerepelt az Ukrajnában dúló háború, valamint lehetséges lezárásának ügye. A tárcavezető szerint Kína rengeteget tett a béke elősegítéséért, így köszönetet is mondott neki ezért. Szerinte a kínaiak által felkínált béketerv áll legközelebb a magyar kormány elképzeléseihez.

– fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter szerint nincs is más béketerv, ami elismerné, hogy nem a csatatéren kell véget vetni a háborúnak.

A találkozón az izraeli helyzetről is történt eszmecsere, Szijjártó Péter nagyon aggasztónak nevezte az ott kialakult helyzetet. A tárcavezető úgy véli, könnyen eszkalálódhat a Hamász és Izrael közötti háború, ami „az emberiség legszörnyűbb humanitárius katasztrófájához” vezethet.

Szijjártó Péter a Magyarországon létrejövő kínai beruházásokról is tárgyalt a kollégájával, ugyanis szerinte:

Szerinte a kínai beruházások nélkül a magyar gazdaság nem tudott volna beruházási rekordokat dönteni és a kínai beruházások nélkül nagyon nehéz lett volna a magyar gazdaságot fejlődő pályán tartani.

Mint kiderült, tavaly hat és fél milliárd eurónyi beruházást hajtott végre Kína Magyarországon, ami nemzetgazdasági rekord,

de most év végére 13 milliárd eurónyi beruházás jön Magyarországra Kínából.

Az európai gazdaságban hatalmas szerepet játszik az elektromos autóipar, amelynek Magyarországon is szerep jut, mert a három vezető autógyártó mindegyikének már van, vagy lesz gyártóüzeme Magyarországon, ahogyan a tíz legnagyobb akkumulátorgyártó cégből is öt kötelezi el magát Magyarország mellett.

Sőt a legnagyobb akkumulátorgyártó cég CATL-gyárat fog üzemeltetni egy óriási beruházással, így nagy nyertesei vagyunk a technológiai átállásnak Szijjártó véleménye szerint.

A külügyminiszter kijelentette, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal a zászlóshajója a közép-európai infrastrukturális beruházásoknak. Ezzel Magyarország vezető pozícióra tesz szert, mert így a Görögországból beérkező kínai áruk Európába nagyon gyorsan fognak elérni a vasúton keresztül.

A beruházást 2025-re be fogjuk fejezni, a szerbek is be fogják fejezni