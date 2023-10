Magyarok várják, hogy elmenekülhessenek a Gázai-övezetből

Magyarok is várják, hogy elmenekülhessenek a Gázai övezetből – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldali kapcsolatokért felelős államtitkára a TV2-nek adott interjújában, hozzátéve, hogy mindent megtesznek a bajban lévő magyarokért.

A gázai övezetben jelenleg tizenöt magyar is tartózkodik: ők a körülményekhez képest jól vannak és folyamatos kapcsolatban állnak a külügyminisztériummal

– tájékoztatott az államtitkár, hozzátéve, hogy a Gázában rekedt magyaroknak már többször helyszínt kellett változtatniuk, hiszen az evakuáció rendkívül bonyolult.

Menczer arról is beszámolt, hogy minden olyan nemzetközi partnerrel is kapcsolatban állnak, akik eséllyel hajthatnak végre evakuációt a területről. Az izraeli oldalról már 547 magyart evakuáltak, a külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a nagykövetség együttműködésével. Ráadásul a Magyar Légierő már ötször repült be a konfliktuszónába és hajós evakuációt is szerveztek.

A jelenlegi tudomásunk szerint, nincs magyar áldozat

– hangsúlyozta az államtitkár – ahogyan korábban Szijjártó Péter külügyminiszter is – cáfolta, hogy magyar áldozata lenne az izraeli-palesztin konfliktusnak. Mint mondta, minden hivatalos csatornán kapcsolatban állnak az izraeli hatóságokkal.

Menczer Tamás arra is kitért, hogy minden kimenekítést célzó művelet titkos egészen addig, amíg a magyar állampolgárok nem érkeznek biztonságos légtérbe,

ezért arra kérte a baloldal politikusait, hogy „viselkedjenek felelősségteljesen”. Ezzel azokra a vádakra utalt, miszerint a magyar kormány nem tesz meg mindent a Gázában rekedt magyarokért.

