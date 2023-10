Donald Trump ügyvédje szerint ügyfele hajlandó tanúskodni az elhíresült Steele-akták ügyében. A dokumentum névadója Christopher Steele, az MI6 oroszországi részlegének volt vezetője, akit egy amerikai politikai tanácsadócég 2016-ban felkért: készítsen jelentést az amerikai elnökválasztásba-, és általában a választásokba történő esetleges orosz beavatkozásról.

Steele kutatását állítólag a rivális elnökjelölt, Hillary Clinton demokratái és Trump más politikai ellenfelei finanszírozták. A volt hírszerző megállapításait elküldte az FBI-nak, egy brit nemzetbiztonsági tisztnek, és egy magas rangú amerikai szenátor asszisztensének – idézte fel a történteket a BBC.

Cége, az Orbis Business Intelligence azt állítja, hogy nem hozta nyilvánosságra a dokumentumot, amely azonban mégis kiszivárgott, és a BuzzFeed közölt belőle pikáns részleteket. Ezek után az amerikai képviselőház – Trump jóváhagyásával – publikálta az addig titkosnak minősített Steele-dossziét.

A nyilvános közzététel előtt a BuzzFeed számolt be a Steele-aktákról, amelyek meg nem erősített hírszerzési állításokat tartalmaztak, és tudni vélték, hogy Trumpnak „kompromittáló kapcsolata volt a Kremllel”.

„Fake news, politikai boszorkányüldözés!” – így reagált Donald Trump a cikk megjelenésére.

Hamis az állítás, hogy „orosz tisztviselőket vesztegetett meg üzleti érdekeinek előmozdítása érdekében”, és „szexpartikon vett részt Szentpéterváron” – szögezte le beadványában a 77 éves volt elnök jogi képviselője. Hugh Tomlinson szerint valótlan az a megállapítás is, miszerint Trump „elvetemült szexuális magatartást tanúsított volna”.

– mondta az ügyvéd keresetében arra utalva, hogy a volt elnök hajlandó megjelenni egy brit bíróságon, ha a mostani előzetes eljárásban úgy döntenek: perre vihető az ügy.

Arra hivatkozott, hogy a nyilvánosságra került Steele-dosszié megsértette az Egyesült Királyság szigorú adatvédelmi törvényeit, amelyek a személyes adatok közzétételét szabályozzák még abban az esetben is, ha az információ hamis.

„A dosszié megdöbbentő és botrányos állításokat tartalmaz Trump elnök személyes magatartásával kapcsolatban” – hangoztatta Tomlinson.

Eddig nem volt ideje arra, hogy pert indítson az Egyesült Királyságban, mert nagyon elfoglalt – írta a volt elnök a bíróságnak címzett beadványában.

„A Steele-dossziéban leírtak egyike sem történt meg” – áll közleményében, amelyben megerősítette:

Trump szerint az alperes „nem tett kísérletet, és nem szolgáltatott bizonyítékot annak igazolására, hogy az általa kifogásolt állítások igazak”. A hivatalos vizsgálatok cáfolták a dosszié tartalmát, ennek ellenére „jelentős károkat és szorongást okozott” neki, mert az emberek még mindig hisznek benne – írta Trump.

A volt elnök korábban egyetértett azzal, hogy az Orbis nem felelős az általa készített dokumentum közzétételéért a BuzzFeedben – emlékeztette a bíróságot a cég képviselője. Felhívta a figyelmet arra is: az Orbisnak soha nem állt szándékában, hogy a dosszié nyilvánosságra kerüljön, és már régen megsemmisítette kutatásának saját kópiáit is – mondta Antony White.

Trump egyébként tavaly Floridában indított hasonló eljárást Christopher Steele ellen, keresetét azonban a bíró elutasította – írta a New York Times.

Az egyébként biztos, hogy Steele-dosszié egyes állításait – beleértve azokat, miszerint Trump orosz tisztviselőket vesztegetett meg, vagy prostituáltakkal szórakozott oroszországi látogatása során – nem igazolták.

Trump egyébként írásos vallomásában azzal érvelt: Steele mindezek ellenére makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy a dosszié hitelt érdemlő.

Finally, our 2016 Trump-Russia reporting has not been ‘discredited'. In fact its main tenets continue to hold up well and almost no detail has been disproven, including through numerous court cases. It's high time serious American journalism put the record straight on this. 4/4

– Christopher Steele (@Chris_D_Steele) May 17, 2023