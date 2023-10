Kína megfosztja az egész világot a méregdrága „bacikakától”

Amikor az 5100 tonnás Dajang Hao, Kína egyik legfejlettebb mélytengeri expedíciós hajója két hónappal ezelőtt elhagyta a Sanghajtól délre fekvő kikötőt, egy piros-fehér transzparens – amely a kommunista párt buzdításait hirdeti – emlékeztette a legénységet küldetésükre: „Törekedj, fedezd fel, járulj hozzá!”

A Dajang Hao a Csendes-óceán Japán és Hawaii közötti 28 500 négyzetmérföldes szakaszára tartott, ahol Kína kizárólagos joggal rendelkezik a több millió éves és dollárbilliókat érő, golflabda méretű kőzetek kutatására.

Ez Kína legújabb, 2019-ben elnyert szerződése a vasban, mangánban, kobaltban, nikkelben és rézben gazdag ferromangán gumók feltárására – ezek a fémek az elektromos autóktól a fejlett fegyverrendszerekig mindenhez szükségesek. Csábítóan hevernek az óceán fenekén, és csak arra várnak, hogy felszippantsák őket.

Ezek jelentik a világ egyik legjelentősebb, még feltáratlan fémkészletét. A baktériumok a felvett táplálékokból a fémeket nem tudják megemészteni, ez tehát gyakorlatilag bacikaka. Mivel az óceánok fenekén vannak, kitermelésük egyelőre rendkívül drága, de a vízben oldott fémek így gyakorlatilag kinyerhetők. Nem véletlen, hogy a kínaiak erre most erősen rámennek. Bár a nemzetközi vizeken mindenki azt visz, amit talál, a kínaiaknak soha nem okozott gondot, hogy „véletlenül” betévedjenek más országok kizárólagos kereskedelmi övezeteibe. A kínai kutatóhajók – és a halászhajók is – ráadásul a Kínai Nemzeti Milícia tagjai, gyakran álcázott hadihajók. A rajtuk lévő halászok önvédelmi fegyverei általában Kalasnyikovok, amely a halászok esetében ugye teljesen természetesnek számít. A Milícia egy félkatonai szervezet, de természetesen, mint arrafelé minden, ez is Kínai Kommunista Párt kinyújtott karja