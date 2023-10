Folytatódik Kína és Amerika higgadt szembenézése

„Olyan együttműködés kialakítására törekszünk, amely mindkét fél számára előnyös, hogy stabilizáljuk az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatokat, és visszavezessük őket az egészséges, stabil és fenntartható fejlődés útjára”, lehetővé téve a „félreértések elkerülését”– jelentette ki Vang Ji csütörtök este, mielőtt tárgyalóasztalhoz ült amerikai kollégájával, Antony Blinkennel. Annyit jegyzett meg, hogy várakozással néz „a következő napok konstruktív beszélgetései” elé.

Vang Ji pénteken újra tárgyal Blinkennel, a Fehér Házban pedig Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadóval és valószínűleg Joe Biden elnökkel is folytat megbeszéléseket. Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) tagállamainak San Franciscóban tartandó novemberi csúcstalálkozójához kapcsolódva Biden a várakozások szerint külön is tárgyal majd Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és Vang Ji mostani látogatásán ezt a találkozót is előkészítik.

Joe Biden többször is kifejezte reményét, hogy még az év vége előtt újra találkozik a kínai államfővel. A két elnök legutóbb 2022 novemberében, a G20-csoport indonéziai csúcstalálkozóján tárgyalt négyszemközt – írja az MTI.

„Minden lehetséges módon versenyezni fogunk Kínával, miközben tiszteletben tartjuk a nemzetközi – politikai, gazdasági és egyéb – szabályokat. De nem keresem a konfliktust” – mondta Joe Biden szerdán.