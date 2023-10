A könyvtárba zárkóztak a zsidó diákok a palesztinbarát tüntetők elől

A The Cooper Union New York-i főiskolában a napokban palesztinbarát tüntetések zajlottak. A főiskola zsidó diákjai emiatt bezárkóztak az iskola könyvtárába, amelyről felvételek is készültek. A videók szerda délután járták be a közösségi médiát – írja a Fox News.

Jake Novak, a New York-i izraeli konzulátus korábbi médiaigazgatója az X-en tette közzé, hogy délután negyed hat körül több zsidó diákot bezártak az iskola könyvtárába.

A biztonságiak bezárták a diákokat, mivel aggódnak, hogy nem tudják megvédeni őket

– írta, hozzátéve, hogy értesítették a rendőrséget is, de azok nem mertek beavatkozni. Megosztott egy videót, amelyen az látható, hogy a diákok a könyvtárban állnak, miközben kívülről dörömbölés hallatszik.

A New York-i rendőrség nem reagált azonnal az üggyel kapcsolatos megkeresésekre és Novak állításaira, miszerint a rendőrség fél a beavatkozástól.

Vickie Paladino, a New York-i városi tanács tagja megosztotta véleményét a közösségi médiát körbejáró videóról.

Nem nagy ügy, csak néhány zsidó gyerek elbarikádozta magát egy könyvtárban, miközben a tömeg megpróbálja betörni az ajtókat, hogy elkapja őket. Egy tekintélyes New York-i egyetemen. 2023-ban. A dolgok remekül mennek a mi progresszív városunkban

– fogalmazott.

Amikor megkérdezték a jelentésekről az iskola illetékeseit, azt mondták, hogy azok nem igazak.

A könyvtár körülbelül 20 percre zárva volt, amíg a tüntetők átvonultak az épületünkön. Néhány diák, akik korábban a könyvtárban tartózkodtak, ez idő alatt ott maradt. Mostanra minden diák szétszéledt

– mondták.