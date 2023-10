Újabb pusztító háború kezdődött, de Európa most nem egységes

„A Hamász – mely a mostani, október 7-i véres, izraeli civilek elleni merényletet és túszejtést végrehajtotta – az Iszlám Testvériség nevű egyiptomi iszlamista szervezet gázai csoportjaként alakult meg 1987-ben, de hamar önállósodott. Az 1988-ban kiadott chartájuk világosan leszögezi a szervezet céljait: megtisztítani, felszabadítani egész Palesztinát a cionista entitás uralma alól” – világított rá Novák Attila történész, akivel a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) által megrendezésre kerülő Kultúrszalon est után beszélgettünk.

A történész emlékeztetett, hogy a Hamász nem nacionalista, hanem egy iszlamista szervezet. „Ebben tér el a Fatahtól, a palesztin nemzeti szervezettől, mely a palesztin autonómiát igazgatja Ciszjordániában” – tette hozzá. A Gázai övezetet 1967 és 2005 között megszállás alatt tartó Izrael 2005-ben kivonult az övezetből – ez Ariel Saron akkori miniszterelnök váratlan lépése volt. Komoly támadások érték ugyanis a katonákat és az övezet zsidó lakosait, melyet Izrael az akkor még ellenzéki Hamász szervezet vezetőinek meggyilkolásával próbált ellensúlyozni: 2004-ben így halt meg Ahmed Jaszin sejk, a szervezet alapítója és ar-Rantiszit, a Hamász katonai vezetője.

A Fatahot erőszakosan szorították ki a területről, így 2007-től – államként viselkedve – a Hamász uralkodik Gázában, minisztériumokat, közigazgatást fenntartva. Izrael blokádot vezetett be szigorúan meghatározva, milyen árukat és azokból mennyit lehet az övezetbe szállítani. A zsidó állam biztosítja az arab területen a gázt, az elektromos áramot és a vizet, olykor ingyen, de a nyugati országok és szövetségek is rendszeresen küldenek segélyeket a térségbe (bár ezek gyakran a korrupció útvesztőiben eltűnnek).

Izrael és a Hamász uralta Gázai övezet között több nagyobb fegyveres konfliktus volt. A szervezetnek vannak komoly támogatói az arab országok között: Katarban tartózkodik a Hamász volt vezetője, Khaled Mashal, továbbá jó törökországi kapcsolataik is vannak. A Gázai-övezet érdekeit Szaúd-Arábia is képviseli a régióban.

Az Indexnek Novák Attila arra is rávilágított, Egyiptom, amely Izraelhez hasonlóan kerítéssel vette körül Gázát (2009-ben), nem örül a Hamász jelenlétének, ugyanis komoly belső harcot folytat az iszlamistákkal, és nem hiányzik neki a fanatikusan indoktrinált, a fegyveres küzdelemre kondicionált lakosság.

A muszlim vallásban tapasztalható törésvonalak

A konfliktussal kapcsolatban gyakran hallani a térségben tapasztalható síita és a szunnita szembenállásokról, így a teljes kontextushoz erre is érdemes kitérni. A síitákat és a szunnitákat az különbözteti meg egymástól, hogy az utóbbiak nem hisznek abban, hogy Mohamed próféta vérszerinti leszármazottjai lennének tanításának és hatalmának legitim örökösei. „Politikailag ma már nem olyan egyszerű a kérdés, mert sokszor a szunniták is harcban állnak egymással, ugyanakkor a síita–szunnita ellentét az iszlám fő törésvonala. A síita Irán a szintén síita Hezbollah nevű libanoni szervezetet és más síita erőt is támogat a térségben” – összegezte Novák Attila, aki szerint Irán és Irak háborúját is lehet ebben a keretben értelmezni, bár a szunnita Szaúd-Arábia és a síita Irán éppen ebben az évben kezdett el közeledni egymáshoz, igaz, kínai közvetítéssel. A szunnita Hamász érdekes szövetségben áll a Hezbollahhal és Iránnal, itt a politikai érdek felülírta a vallási különbséget.