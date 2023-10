Saját spermáját használta a nőgyógyász, 30 év után egy DNS-vizsgálatból derült ki

A 67 éves Sharon Hayes pert indított David Claypool ellen, miután lánya elküldte DNS-mintáját egy olyan weboldalra, amely a minta alapján segít az embereknek felmenőik nyomon követésében – írja az Insider.

Az akkor 32 éves Brianna Hayes 2022-ben fedezte fel, hogy édesanyja egykori szülész-nőgyógyásza a biológiai apja. Elmondása szerint azért küldte be a DNS-mintáját, hogy a génjei alapján magyarázatot találjon az egész életén át tartó egészségi problémáira.

Brianna azt is elmondta, hogy az anyja „mérhetetlen bűntudattól szenved”, és magát hibáztatja a helyzetért. A DNS-mintákból azonban az is kiderült, hogy a környéken 16 féltestvére is van.

A lap beszámolója szerint Sharon Hayes 1989-ben ment el Claypoolhoz mesterséges megtermékenyítésre, névtelen spermadonort keresve. Claypool azt mondta neki, hogy olyan egyetemi és orvostanhallgatóktól szerez genetikai anyagot, akik fizikailag hasonlítanak a férjére.

Az orvos azt is mondta, hogy a spermadonoráció minden egyes megtermékenyítéskor 100 dollárba kerül, és a panasz szerint ezt az összeget a nő többször is kifizette. A per dokumentációjában megjegyzik, hogy Claypool kinézete nagyban eltért Hayes férjének fizikai jellemzőitől, amit a nő külön kért.

Hayes termékenységi csalás, orvosi gondatlanság és a beleegyezés elmulasztása miatt perli őt, mondván, Claypool tudatosan eltitkolta, hogy a saját spermáját használja az ő beleegyezése nélkül.

A kereset szerint Hayes „súlyos és traumatikus érzelmi fájdalmat, álmatlanságot, szorongást és a lányaival való kapcsolatának megszakadását, valamint egyéb károkat szenvedett el”. Az orvos tagadta a vádakat, valamint azt is, hogy valaha is találkozott volna Sharon Hayesszel.