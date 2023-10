Szlovákia még ma felvonultatja haderejét a magyar határnál

„Az embereknek egyszerre kell békésebben és biztonságosabban élniük annak fényében, ami a világban történik” – hangsúlyozta Robert Fico, hozzátéve:

Az illegális bevándorlás, ha nem figyelünk rá, a terrorista szervezetek megjelenését eredményezheti.

A Teraz szerint a miniszterelnök üdvözölte, hogy a szlovák minisztérium az illegális bevándorlás kezelését prioritásnak tekinti. Hozzátette, hogy a belügyminisztérium és a Szlovák Köztársaság fegyveres erői „elég nagy élőerőt és jelentős mennyiségű hadifelszerelést” telepítenek a teljes magyarországi zöldhatárhoz.

Sutaj Estok hangsúlyozta: a zöldhatár teljes körű védelmére törekednek. A szlovák minisztérium ehhez masszív személyi és technikai támogatást tervez bevetni. Kijelentette, hogy a helyzet világszerte rendkívül súlyos. A miniszter nagy illegális bevándorlási hullámra számít, ezért kérte a biztonsági tanács összehívását.

Orbán Viktor: Senkit sem engedünk be, akit mi nem akarunk

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken rendhagyó helyszínről, a brüsszeli EU-csúcsról jelentkezett be, hogy elmondja szokásos beszédét a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő az illegális bevándorlás kérdésére is kitért, megjegyezve, hogy már 2015-ben is fontos problémának tartotta ezt a kérdést. „Nemcsak igazunk volt, kidolgoztunk egy modellt, amivel egész Európát meg lehetne védeni. Senkit sem engedünk be, akit mi nem akarunk” – fogalmazott.

Kívül kell maradniuk addig a bevándorlóknak, amíg el nem bírálták a kérelmüket. Ezt kéne csinálni az egész EU-ban

– mondta Orbán Viktor. „Odáig már eljutottak, hogy elismerik a hibáikat, van, aki azt is elismeri, hogy összefügg a migráció és a terrorizmus” – magyarázta, hozzátéve: azt még nem ismerik el, hogy a magyar modellt kéne alkalmazni. „Lesznek még nehéz helyzetek ezzel kapcsolatban, Brüsszelben sok migránspárti döntés születik” – vélekedett.

Ha egyszer kijött a fogkrém a tubusból, akkor azt nem lehet visszanyomni

– élt a hasonlattal a kormányfő, majd hozzátette: a magyar érdek az, hogy nekünk ne legyen ilyen problémánk, ezért nem is közösködünk a többi nemzettel és annak bajaival. „Azt gondolták, hogy a bevándorlók gyúrható személyiségek, de mindenkinek van múltja, a kultúrájukat viszik magukkal. És azok mind itt vannak most az utcán. Ezek teljesen idegenek az itteni emberektől” – magyarázta meglátásait Orbán Viktor.

Szlovénia határellenőrzést vezetett be

Mint arról a magyar sajtóban elsőként már beszámoltunk , az Európa nagyvárosaiban jelentkező terrorveszély miatt Szlovénia is úgy döntött, hogy felfüggeszti a schengeni egyezményt, és bevezeti a határellenőrzést a magyar és a horvát határnál.

A korlátozások október 21-én, szombaton léptek érvénybe, és legalább a hónap végéig visszaállítják a határellenőrzést Magyarország és Horvátország határszakaszain. További részleteket ebben a cikkünkben írtunk.