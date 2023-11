A baloldal kormányalakítást szeretne, a jobboldal hazaárulást kiált

Annak ellenére, hogy a választási eredmények utáni patthelyzet miatt lehetetlennek tűnt, most mégis úgy látszik, Spanyolországban megalakulhat a kormány: a szociáldemokrata Pedro Sánchez ugyanis teljesítené a katalán függetlenségpárti képviselők egyik legnagyobb követelését, hogy cserébe megszavazzák kormányfőnek. Ugyanakkor ez eddig vörös vonalnak számított az unionista spanyol politikában, így ha az nem válik be, akkor az eddig is merész politikai manővereiről híres Sánchez ezzel akár politikai bukását készítheti elő.