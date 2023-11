Már emberéletet is követelt a félelmetes Ciarán vihar Európában

Miután Nagy-Britannia felett átvonult, a Ciarán vihar a szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Franciaországot is elérte, ennek nyomán legalább egy ember életét vesztette, és több mint egymillió francia háztartás áram nélkül maradt.

Franciaországban az északnyugati partvidéket heves szélviharok sújtották: a francia meteorológiai intézet jelentése szerint a Plougonvelin nevű településen 193 (!) kilométer per órás széllökést mértek. Lanvéocban 171 kilométer per órás széllökést jelentettek, megint máshol 140 kilométer per órás széllökéseket jegyeztek fel.

#Brest : Boulevard Montaigne, tous les arbres ont été déracinés par la force du vent !

156km/h au plus fort de la #TempeteCiaran à Brest, record historique.



A vihar miatt 1,2 millió háztartás maradt áram nélkül Franciaországban, ebből 780 000 Bretagne-ban – közölte csütörtök reggel az Enedis energiaszolgáltató, írja a France 24 francia állami televíziós hírcsatorna.

Clément Beaune francia közlekedési miniszter csütörtökön a Franceinfo rádiónak elmondta, hogy egy kamionsofőr meghalt a Párizstól északkeletre fekvő Aisne megyében, amikor egy fa rádőlt a teherautójára.

🇫🇷 FLASH I Une grue s'est brisée en deux à #Brest cette nuit, où des rafales de vent de plus de 150km/h ont été enregistrées. #Ciaran



„Ez azt mutatja, hogy még azokban a régiókban is, ahol nincs riasztás érvényben az időjárás miatt, nagyon nagy a kockázat az utakon” – tette hozzá a tárcavezető.

Az előrejelzések szerint a vihar csütörtökön a szárazföld belseje felé vonul. Összesen 31 francia megyére adtak ki narancssárga vészjelzést a veszélyes időjárás miatt. Párizsban heves széllökésekre figyelmeztették a lakosokat.

Des scènes surréalistes nous parviennent de Jersey dès le levé du jour, (l'île anglo-normande ) à été confrontée à une tornade durant le plus fort de la #tempete #ciaran, les dégâts sont très importants sur l'île. Soyez prudent 😉🙏.

Péntek reggelig nagy fennakadások várhatók a francia utakon, Franciaország-szerte több repülőtér és vasútvonal zárva lesz. A Le Figaro közben arról írt, hogy több helyen fák dőltek az úttestre, autókra. A vihar miatt néhány budapesti járatot is töröltek.

Csütörtök kora reggel a vihar nyomán 21,1 méter magas hullámot mértek Franciaország egyes pontjain, a hullám magassága egy hatemeletes épület magasságának felel meg.