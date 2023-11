Novák Katalin újabb kényes missziója: a NATO-főtitkárral tárgyal az elhúzódó svéd csatlakozásról

Jövő héttől újra beindul a külpolitikai nagyüzem a Sándor-palotában: Novák Katalin három napra a Belga királyságba látogat. Megbeszélést folytat többek között Alexander De Croo belga miniszterelnökkel, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával, valamint találkozik Fülöp belga királlyal is.

Az Index információi szerint az orosz–ukrán konfliktus, valamint az október 7-én kirobbant izraeli háború miatt több NATO-tagállam vezetője már türelmetlen Magyarországgal szemben, amiért a Magyar Országgyűlés még mindig nem ratifikálta Svédország NATO-csatlakozását.

„A NATO-nak egységesnek és erősebbnek kell lennie, de a bővítésről szóló kérdéseket meg kell vitatni” – nyilatkozta még áprilisban Novák Katalin a török állami hírtelevíziónak. A magyar államfő szerint a NATO fontos szövetség, amelyet meg kell erősíteni. Mint mondta: a Magyar Országgyűlésben „kemény vita” folyik Svédország NATO-csatlakozásáról, mert magas rangú svéd illetékesek korábban elfogadhatatlan kijelentéseket tettek Magyarországról.

Ezek alaptalan, elfogult nyilatkozatok voltak, amelyek még a magyar demokráciát is megkérdőjelezték

– tette hozzá az államfő.

Novák Katalin ugyanakkor elmondta: köztársasági elnökként a személyes véleménye az, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben több érv szól Svédország NATO-csatlakozása mellett, mint az ellen.

Nagy Attila Tibor szerint Novák Katalin az ország második, nem hivatalos „külügyminisztere”. A politikai elemző úgy vélekedett, hogy Novák Katalin még Fidesz-elnökségi tagként a párt külügyeiért felelt, lényegében ezt a vonalat viszi tovább.

Mivel több idegen nyelven is beszél, több külföldi politikussal, fontos személyiséggel tud tolmács nélkül is közvetlenül, nem hivatalosan beszélgetni. Olykor olyan kényes missziót is vállal, mint a Kijevbe és Kárpátaljára látogatás – az ukrán fővárosba Orbán Viktor egyelőre nem hajlandó elmenni, kvázi helyette elutazik oda a köztársasági elnök