Vécépapírral vesztegethette meg választóit Tajvan leggazdagabb embere

A tajpeji ügyészség közleménye szerint két, egymástól független vizsgálat keretében 13 aktivistát hallgattak ki, akik a Tajvan nyugati részén elterülő Julin régióban gyűjtötték az elnökjelölti induláshoz szükséges választói aláírásokat – számolt be az MTI.

Négy gyanúsítottat vádolnak azzal, hogy 900 tajvani dollár (10 080 forint) értékben vécépapírt ajánlottak fel egy helyi gazdaszervezet tagjai számára, ha Terry Gou elnökjelöltségét támogatják aláírásaikkal. A gyanúsítottakat végül óvadék ellenében szabadon engedtek, további részleteket azonban nem közölt az ügyészség.

A Tajvan leggazdagabb emberének tartott 72 éves Gou, a Foxconn elektronikai óriásvállalat alapítója és korábbi vezetője augusztus végén jelentette be, hogy indulni kíván a tajvani elnökválasztáson. Elmondása szerint így akarja megakadályozni, hogy „Tajvan legyen a következő Ukrajna”, mivel úgy látja, hogy a jelenleg kormányzó Demokratikus Haladás Párt (DPP) politikája „háborús veszélybe sodorta Tajvant” Kínával.

Az elnökjelöltséghez szükséges aláírásokat szerda este, a határidő lejárta előtt pár órával személyesen adta le. Kampánystábja szerint egymillió aláírást sikerült összegyűjtenie az induláshoz minimálisan szükséges Demokratikus Haladás Párt (DPP) 290 ezer aláírásával szemben.

A 2024 januárjában tartandó elnökválasztás legfőbb kérdése az, hogy a két mandátuma után leköszönni kénytelen Caj Jing-ven elnök jelenlegi helyettese, a szintén a DPP színeiben induló és a közvélemény-kutatásokban jelenleg vezető Lai Csing-te vagy egy ellenzéki jelölt lesz Tajvan következő elnöke.

Terry Gout – aki az Apple fő beszállítójaként is ismert Foxconn vállalatban már az utolsó névleges tisztségéről is lemondott szeptemberben – a tajvani választási szabályok szerint akár hét évig terjedő börtönbüntetés és 10 millió tajvani dollárig (110,8 millió forint) terjedő pénzbüntetés is sújthatja abban az esetben, ha bűnösnek találják választási korrupció elkövetésében.