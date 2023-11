Felavatták Európa első űrrepülőterét

Today is the opening of Norway's @AndoyaSpace Spaceport for launching satellites to polar and sun-synchronised orbits.

On the fjords of northern Norway 🇳🇴, the first rocket planned for a test flight from Andøya is @IsarAerospace's Spectrum. 🚀

👏 Hurra! Vi ser frem til første… pic.twitter.com/EhV6eq5Mor