CNN: Egy kínai repülőgép majdnem kilőtt egy kanadai helikoptert

A Dél-kínai-tengeren kis híján eltalált egy kanadai katonai helikoptert a kínai hadsereg repülőgépe az előző hétvégén – számolt be a CNN.

Közlésük szerint az eset még az előző vasárnap történt. a Paracel-szigetek közelében, nemzetközi vizeken. A kínai gép (egy Shenyang J–11-es vadászgép) jelzőrakétákat lőtt ki közvetlenül a kanadai helikopter, egy Sikorsky Cyclone előtt, és a kanadai katonatisztek szerint emiatt a kopter akár le is zuhanhatott volna.

„Ebben az esetben az jelent veszélyt a helikopterre, hogy a jelzőrakéták nekiütközhetnek a rotorlapátoknak, vagy behatolhatnak a motorhoz, ezért ez az eljárás veszélyesnek, szabálytalannak és szakszerűtlennek tekinthető” – mondta Rob Millen őrnagy. Millen az HMCS Ottawa nevű hadihajón tartózkodott az incidens idején, amiről a Sikorsky helikopter felszállt korábban.

Millen azt is elmondta a CNN-nek, hogy a két gép kétszer is találkozott egymással október 29-én a nemzetközi vizek felett, és a második esetnél történt ez az incidens. Állítása szerint a helikopter épp egy korábban észlelt tengeralattjárót kereset, amikor az összetűzés történt.

A repülőgépet és a helikoptert mindössze körülbelül 30 méter választotta el egymástól.

A kanadai tiszt szerint több alkalommal is előfordult a közelmúltban, hogy kínai vadászgépek megközelítették a nyugati országoknak a térségben járőröző helikoptereit, de ilyen akciót nem gyakran láttak eddig tőlük.

Rob Millen azt is megjegyezte, hogy a legelső incidensnél még ő maga vezette a helikoptert, és a kínai vadászgép már akkor is veszélyes módon közelítette meg őket, valamivel 1 kilométer alatti magasságban. Elmondása szerint a közvetlen közelében köröző vadászgép turbulenciát is okozott, és csak úgy tudott eltávolodni a géptől, hogy nagyjából 60 méter alacsonyra ereszkedett, ahova a vadászgép már csak nehezen tudta volna követni.

A térségben az utóbbi időben megszaporodtak az efféle összetűzések. Az előző héten például egy amerikai B–52-es (Stratofortress) bombázóval akadt össze egy kínai vadászgép.