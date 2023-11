„Disneyland” épülne egy szomszédos országban, de van egy kis bökkenő

Az iráni üzletember, Heszam Quaydi Zapresic település közelében építette volna fel az egymilliárd eurós beruházást, amely a becslései szerint

évente hárommillió látogatót vonzana, és 2900 munkahelyet teremtene.

A Legendland az eredeti tervek szerint 2027-re készülne el – írja az Index.hr. A projekt azonban már a földterület kijelölésénél elakadt.

Az ötletgazda a horvát emberektől kért pénzt az építéshez

Quaydi szerint az egész egy nagy félreértés, mivel a vidámpark egy olyan 40 hektáros területen épült volna fel, ami a város önkormányzata szerint rekreációs célú volt, és ezáltal megvásárolható vagy bérelhető lett volna. Később azonban kiderült, hogy a földterület mezőgazdasági célokat szolgál.

Ezért az üzletember úgy döntött, hogy a projektet elköltöztetik Zapresicből, és Zágráb közelében keresnek egy hasonló helyszínt. Elmondása szerint 2018 óta rengeteg pénzt fektetett be, és hisz abban, hogy a Zágráb megyei városrendezési tervben idővel megtörténnek a szükséges módosítások, amelyek lehetővé teszik az ilyen projektek megvalósítását. Hangsúlyozta, hogy a kampány kezdete óta eltelt első napokban mintegy 80 ezer euró értékben adott el „tagságokat”, és több mint 1,09 millióan tekintették meg a honlapjukat.

A lap az említett tagságokkal kapcsolatban azt írta, hogy Heszam Quaydi egy olyan vállalkozó, akinek az éves fizetése kevesebb, mint a horvát átlagfizetés, tehát egy olyan „befektető”, akinek nincs pénze, ezért is kulcsfontosságúak a tagságok. Quaydi tehát valójában

csak egy olyan személy, akinek van egy ötlete, amelyet közösségi finanszírozással akar megvalósítani.

A Legendland a tervek szerint hat zónára lenne leosztva, és minden zónához tartozna egy-egy tematikus étterem is, külön kabalafigurákkal. Az egész parkban több mint 40 attrakció várná a látogatókat, köztük egy 126 kilométer per órás sebességű „halálvonat” és egy 115 kilométer per órás sebességű, 100 méter magasan lévő szabadeséses eszköz.

Korábban is voltak hasonló tervei

Az Index.hr végül arra is kitért, hogy nem ez volt az első vidámparkos terv Horvátországban, amelyet Heszam Quaydi prezentált.

Korábban Croland néven merült fel egy hasonló projekt ötlete, azelőtt pedig volt egy olyan elképzelése is, miszerint egy Trónok harca tematikájú vidámparkot építenének fel az országban (a sorozat egyik ikonikus forgatási helyszíne Dubrovnik városa volt).