A német védelmi miniszter szerint háború fenyegeti Európát, bónuszokkal csábítana katonákat a Baltikumra

Pistorius védelmi miniszter a lehető legrövidebb idő alatt szeretne egy fegyveres dandárt a balti államokban állomásoztatni. A Der Spiegel a védelmi minisztérium egy belső dokumentumára hivatkozva azt írja, hogy a Pistorius által a NATO keleti szárnyán bejelentett német harci dandárt önkéntes alapon kívánják felállítani. A tárca az említett dokumentumban

pénzügyi, szociális és személyi ösztönző rendszert dolgozott ki, hogy a következő hónapokban sikerüljön a balti országokba telepíteni a katonákat.

Pénz és juttatások a családosoknak is

A hivatalos iratok alapján külföldi juttatásokat, rendszeres németországi utazásokat, helyi iskoláztatást és bölcsődei ellátást, valamint előléptetési lehetőségeket és nyugdíjkorhatár-csökkentést is ígér a katonáknak.

Nyáron Pistorius mindenkit meglepett azzal, hogy bejelentette: mintegy 4000 katonát telepítenek állandó jelleggel Litvániába, hogy megvédjék a NATO keleti szárnyát. Ha Pistorius és Carsten Breuer főparancsnok akarata érvényesül, a férfiakat és nőket, valamint családjaikat a NATO keleti szárnyára helyezik át. A korábbi külföldi bevetések során – például Afganisztánban, Maliban vagy Koszovóban – az egységek hat hónapos külföldi tartózkodás után hazatérhettek.

A litván dandárt a tervek szerint a jövő évtől kezdődően szakaszosan építik fel, és 2024-ben a balti államokba telepítik a felállított egységet.

A hadsereg legoptimistább forgatókönyvei szerint az egység legkorábban 2027-ben lesz teljesen működőképes.

Ehhez azonban nagyszámú katona gyors önkéntes jelentkezésére lesz szükség.

Minden katona jól járna

A harci dandár Litvánia számára felmerülő költségeiről egyelőre nincsenek konkrét információk, a nagyszabású projekt még nem szerepel a minisztérium költségvetési terveiben.

Egy család nélkül költöző törzsőrmester nettó 3115 eurós alapfizetésén felül 1594 eurós adómentes missziós támogatást kap, ha Litvániába megy.

Egy házas törzsőrmester, aki élettársával és két gyermekével költözik Litvániába, 3827 eurós alapfizetésén felül 2682 euró adómentes missziós munkavégzési támogatást kap.

Ha egy alezredes házastársával és két gyermekével együtt követi a litvániai kiküldetést, a 4394 eurós nettó alapfizetésén felül 3016 eurós adómentes pótlékot kap.

A táblázatból kiderül, hogy a litvániai kiküldetés a sorkatonáknak is, de főként a tisztek számára lenne vonzó.

A saját haderő smafu?

Korábban írtunk arról, hogy a háború kitörése után Németország az ukrán erők egyik legnagyobb támogatójává vált. A Leopard 2 típusú harckocsikhoz alkatrészeket gyártó üzem vezetője arra figyelmeztetett, hogy a Kijevnek nyújtott segítségre való túlzott összpontosítás miatt az ország saját védelme kiszolgáltatottá vált.

Mivel a tavaly elkülönített 100 milliárd eurós különalapból nagyon keveset költött el Németország hatékonyan,

ezért az ukrajnai háború kitörése óta a megfogyatkozott fegyveres erők rosszabb helyzetben vannak, mint korábban.

Ugyanakkor Boris Pistorius már korábban is jelezte, hogy a német fegyveres erők szervezetét alapjaiban kívánja megváltoztatni, ugyanis szeretné, hogy készen álljanak egy lehetséges támadásra. A német védelmi miniszter tart tőle, hogy Európát és Németországot is háború fenyegeti. Azt is közölte a védelmi miniszter, hogy Németország készen áll akár arra is, hogy Izraelnek segítséget nyújtson.