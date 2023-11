Tarjányi Péter: Izraelnek számolnia kell azzal a forgatókönyvvel, hogy Irán is támadást indít ellene

Néhány hete még csak találgatások szintjén lehetett beszélni arról, hogy Irán részt vett az Izrael elleni támadásban, ma azonban már tényként kezelhetjük a dolgot – jelentette ki Tarjányi Péter az Index Frontvonal című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő arra alapozza mindezt, hogy a napokban kiderült, a Hamász vezetője Hamenei ajatollahhal, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjével tárgyalt nemrégiben.

Bár a találkozó alapvetően titkos volt, Tarjányi szerint azért hozhatták mégis nyilvánosságra a dolgot, mert ez mindkét fél számára előnyökkel jár. A Hamász szerinte azt tudja vele demonstrálni, hogy van egy komoly szövetségese, amely a Hezbollahon keresztül bármikor támadást indíthat Izrael ellen Libanon térségéből, ezért a zsidó államnak meg kell osztania a katonai erejét, és erőforrásokat kell átcsoportosítania Gázából, Irán pedig a Nyugatra helyezhet ezzel nyomást, hogy tárgyalások induljanak a közel-keleti országra kivetett szankciók lazításáról.

Törökország és Katar is szóba került az adásban, ebben a két országban tartózkodik ugyanis a terrorista szervezet több magas rangú vezetője is. Tarjányi szerint azért ebben a két országban húzták meg magukat a Hamász vezetői, mert ott nehezebben tudnak rajtuk ütni az izraeli különleges egységek, mint ha a Gázai övezetben maradtak volna. A hírek szerint ráadásul hatalmas vagyonokat halmoztak fel maguknak, a pénzükért cserébe tehát ott még luxuskörülmények között is élhetnek, miközben továbbra is irányíthatják a folyamatokat távolról.

A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, furcsa módon részben éppen Izraelnek köszönhetik a Hamász vezetői, hogy dollármilliomosok lettek, a zsidó állam ugyanis nem kereskedik a palesztin lakossággal, ezért a terrorista szervezet „szolgálja ki” a Gázai övezetben élő két és fél millió ember igényeit.

Minden, ami a térségbe jut, legyen az élelmiszer, luxuscikk vagy híradástechnikai eszköz, rajtuk keresztül megy.

Tarjányi szerint ugyanakkor nem csupán a terrorista szervezetet finanszírozzák a csempészésből befolyó pénzekből, hanem egy jelentős részét maguk a vezetők teszik zsebre.

