Dániában megelégelték a fiatalok alkoholizálását, lépéseket tesznek

„A gyerekek és a fiatal felnőttek túl korán elkezdenek inni és túl sokat isznak” – jelentette ki sajtótájékoztatóján Sophie Lohde belügyminiszter, aki egyúttal aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbbé válik a snüsszfogyasztás is (arról, hogy ez utóbbi milyen kockázatokkal járhat, Zacher Gábor toxikológus is beszélt pár hónapja).

A jelenség elleni küzdelem jegyében tilos lesz hat százalékosnál magasabb alkoholtartalommal bíró italokat eladni 16 és 18 év közötti fiataloknak. Korábban a korlátozást 16,6 százalékban állapították meg.

Emellett a snüsszre kivetett adót a duplájára emelik, valamint tilos lesz „kedvelt ízű és illatú” dohánypótló termékek hirdetése.

A dán nemzeti egészségügyi hatóság adatai szerint Dániában a 15 évesek körében a lányok 22 százaléka, a fiúknak pedig 27 százaléka hetente fogyaszt alkoholt.

Az ESPAD (Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól) 2019-es becslései szerint a 15 és 16 év körüli dán fiatalok 40 százaléka volt már részeg a felmérés elkészítése előtti 30 napban. Ez a legmagasabb arány Európában, ahol az átlagos érték 13 százalék.