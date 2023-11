Gázvezeték-rongálás a Balti-tengeren: Kína készségesen együttműködik

Az első hírek szerint lehetséges szivárgás miatt október elején átmenetileg üzemen kívül kellett helyezni a Finnországot Észtországgal összekötő Balticconnector gázvezetéket. A tenger alatti csőrendszerben nyomáscsökkenést tapasztaltak, ami miatt az üzemeltetők mindkét oldalon elzárták a csapokat.

„A gázvezetéken és a távközlési kábelen keletkezett kár külső behatás eredménye” – jelentette ki nem sokkal később Sauli Niinistö.

Oroszország áll a támadás mögött – vélték néhányan Helsinkiben, mások szabotázst feltételeztek.

Utóbb kiderült, hogy a Balti-tenger ezen szakaszán egy Hongkongban bejegyzett konténerszállító hajó, a NewNew Polar Bear úszott lomhán, amely leeresztett horgonyát a tengerfenéken vonszolta. A vezetékeket minden jel szerint ez a horgony rongálta meg.

A finn rendőrség még vizsgálja, hogy a rongálás felelőtlen mulasztás vagy szándékos cselekmény következménye.

A víz alatti felvételekből mindenesetre jól kivehető, hogy a Balticconnector bizony alaposan megsérült.

A búvárok később a vezeték közelében találtak egy horgonyt, amely feltehetően a sérülés okozója, és nagy valószínűséggel a kínai hajóról szakadt le.

Egy orosz optikai kábel is megsérült

Kína teljes együttműködést ígért, és nincs okunk kételyre – mondta egy hónappal a történtek után a finn külügyminiszter a Reuters tudósítójának.

A nyomozás előrehaladott állapotában van, és hivatalos szintre emelkedett. A kínai hatóságok „nem csak komolyan veszik”, hanem maradéktalanul együttműködnek velünk – tette hozzá Elina Valtonen.

Ugyanazon az éjszakán az Észtországot Finnországgal és Svédországgal összekötő két távközlési kábel is megsérült – közölték a hatóságok, az orosz Rosztelekom pedig most nyilvánosságra hozta, hogy az egyik optikai kábele is károsult.

A NewNew Polar Bear csaknem kilenc órán keresztül hajózott át a gázvezeték és a távközlési kábelek felett – a tengeri forgalmat felügyelő MarineTraffic adatai szerint.

A tengeri vezetékek sebezhetősége

A Rosztelekom nem tart igényt kártérítésre, a javítást pedig saját költségén végzi el – közölte a cég illetékese.

Kína már korábban bejelentette, hogy a nemzetközi joggal összhangban hajlandó minden információt megosztani az incidensről.

Kezdetben a konténerszállító tulajdonosa és üzemeltetője, a NewNew Shipping még elzárkózott a megkeresések elől.

Helsinki tájékoztatta Moszkvát a Balticconnector vezeték sérülésének kivizsgálásáról, Oroszország azonban nem kérte Finnország segítségét az optikai kábel sérülésének kivizsgálásában – mondta Valtonen.

Az újabb incidensek is rávilágítottak a tengeri kábelek és csővezetékek sebezhetőségére olyan időszakban, amikor az ukrajnai háború miatt amúgy is fokozódott a félelem.

Még mindig talány például, hogy tavaly ki robbantotta fel az Északi Áramlat 2 vezetéket.

