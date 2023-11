Fontos döntés előtt áll az Országgyűlés, lépett a Honvédelmi Minisztérium

Olyan határozatot nyújtott be a kormány nevében a Honvédelmi Minisztérium, amely az Iszlám Állam elleni hadműveletekben húsz – váltási időszakban negyven – katona szolgálatát biztosítaná a NATO kötelékében.

Benyújtotta határozati javaslatát a kormány az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás módosításáról Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárcavezető előterjesztése alapján. Eszerint

legfeljebb húsz – váltási időszakban negyven – katona teljesítene szolgálatot az Iszlám Állam elleni nemzetközi hadműveletekben. A megbízatás a katonáknak 2025. december 31-ig szól

A javaslatról várhatóan még idén dönt az Országgyűlés – közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a NATO kollektív védelmi feladataiban, a terrorizmus elleni közös fellépéséhez a szövetség megbecsült tagjaként Magyarország továbbra is hozzájárul. A most benyújtott határozat alapján a Magyar Honvédség a terrorszervezet elleni koalíciós hadműveletekben partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási és tanácsadási, valamint csapatkísérő feladatokban is részt vesz majd.

Emlékeztettek, hogy a Magyar Honvédség katonái 2015. augusztus 25. óta szolgálnak Irak kurd régiójában az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni nemzetközi művelet keretében.