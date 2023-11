44 ezer órányi felvételt hoznak nyilvánosságra a Capitolium ostromáról

A nemrégiben házelnökké megválasztott republikánus Mike Johnson péntek este bejelentette, hogy összesen 44 ezer órányi, nyilvánosság által eddig nem látott felvételt tenne közzé a Capitolium 2021. január 6-i ostromáról, amikor Donald Trump veresége miatt több ezer Trump-szimpatizáns hatolt be az épületbe, hogy tervük szerint megakadályozhassák Joe Biden elnökké szentesítését – számol be róla a The Guardian amerikai verziója.

Johnson még házelnökké választása előtt ígérte meg a párt több szélsőjobboldali figurájának, többek között az elődjét megbuktató Matt Gaetznek, hogy megválasztása esetén így fog majd tenni.

Az új házelnök ígérete szerint először nagyjából 90 órányi biztonsági felvételt hoznak nyilvánosságra, a maradék 44 ezer órányi anyag pedig az elkövetkezendő hónapokban fog napvilágot látni.

Johnson a döntése mellett azzal érvelt, hogy a nyilvánosságra hozott felvételek

amerikaiak millióinak, védőügyvédeknek, közérdekű szervezeteknek és a médiának biztosítja majd a lehetőséget, hogy saját maguk láthassák, mi történt aznap, ahelyett, hogy a kormánytisztviselők egy kis csoportjának értelmezésére kellene hagyatkozniuk.

Johnson azt ígérte, a felvételeken szereplők arcát elhomályosítják majd, hogy ezzel kerüljék el, hogy az azokon szereplők „megtorlás célpontjaivá” váljanak.

A döntést több republikánus is örömmel fogadta: ilyen például a január 6-i események miatt bírósági eljárás alatt álló Matt Gaetz, de az események egyik kulcsfigurája, az ügy kapcsán jelenleg bírósági tárgyalásra váró Donald Trump is. Utóbbi gratulált a házelnöknek, amiért szerinte „volt bátorsága és kitartása”, hogy nyilvánosságra hozza a felvételeket.

A lépést egyébként többen is kritizálják, mivel szerintük a felvételek nyilvánosságra hozása több biztonsági kockázatot is rejt,

ugyanis nem kizárólag az óra hosszáig zajló csatát mutatja a rendőrség a capitoliumi biztonsági emberek és az épületet megrohamozók között, hanem azt is, ahogy a tüntetők bejutottak a Capitoliumba, és hogy a törvényhozókat milyen útvonalon menekítették ki az épületből.

Átírni a történelmet

Mint arra a lap emlékeztet, a 2022-es félidős választásokon republikánus többségbe került képviselőházban

a republikánusoknak már régóta célja, hogy a január 6-i események kapcsán egy olyan ellennarratívát terjesszenek el, ami felmentené a pártot és az események ideje alatt hatalomban lévő Trump-adminisztráció tagjait.

Februárban például az akkor még házelnöki posztot betöltő Kevin McCarthy átadott pár felvételt a Fox News egykori műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak, aki az öt – egyes olvasatok szerint hét – halálos áldozattal járó eseménysorozatról olyan képeket közölt, ahol a tüntetők békésen sétálgatnak a Capitolium nyilvánosságtól elzárt részein.

A félidős választásokig ugyanis 7 demokrata és 2 republikánus képviselővel alakult egy bizottság, ahol tanúvallomásokkal és felvételekkel próbálták bizonyítani Trump és szövetségeseinek szerepét az ostrom során. A bizottság 18 hónapos munkáját lezáró zárójelentés pedig azzal vádolta meg Trumpot, hogy „többszereplős összeesküvésben” vehetett részt, aminek célja a 2020-as elnökválasztás eredményének a megdöntése, a békés hatalomátadás megakadályozása volt.

Az Igazságügyi Minisztérium részben a bizottság munkája során összegyűjtött bizonyítékok alapján emelt vádat Trumppal szemben, akit azzal vádolnak, hogy a támadás során megsértette a demokrácia alapjait, emellett felkelés segítésével is vádolják.