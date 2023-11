Egy óra alatt kell elhagyniuk az al-Sifa kórházat a betegeknek

Szombaton az izraeli hadsereg szórólapokat dobott le a déli részeken, Khan Younis közelében, figyelmeztetve a lakosokat, hogy hagyják el a várost, mivel Izrael kijelentette, hogy megkezdődött az offenzíva következő szakasza.

A jelentések szerint már több százezer palesztin menekült el a déli részeken, mivel Izrael hadjárata nagyrészt az északi részekre összpontosított.

Az ENSZ felszólította Izraelt

Az ENSZ egyik emberi jogi tisztviselője felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel a víz háborús fegyverként való használásával, és engedjen tiszta vizet és üzemanyagot Gázába, hogy újraindulhasson a vízellátó hálózat. Pedro Arrojo-Agudo, az ENSZ vízzel és higiéniával foglalkozó különmegbízottja szerint az, hogy tudatosan megakadályozzák a biztonságos vízellátás bejutását a Gázai övezetbe, sérti mind a nemzetközi humanitárius, mind az emberi jogi törvényeket.

Üzemanyag érkezett

Az első üzemanyag-szállítmány megérkezett Gázába, miután Izrael engedett az Egyesült Államok nyomásának. Izrael nemzetbiztonsági tanácsadója, Tzachi Hanegbi pénteken azt mondta, hogy a kabinet hozzájárult ahhoz, hogy naponta két tartálykocsi üzemanyagot engedjenek a Gázai övezetbe.

A Fehér Ház szerint az üzemanyagot rendszeresen és nagyobb mennyiségben kellene beengedni a Gázai övezetbe, ugyanakkor üdvözölte az izraeli lépést.

Izraeli előrenyomulás

Daniel Hagari, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője közölte, hogy az izraeli csapatok mindenhová előrenyomultak, beleértve a Gázai övezet déli részét is.

Egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy Izrael tervezi a katonai műveletek kiterjesztését a déli részekre, ahol az emberek menedéket kerestek a harcok elől. A Gázai övezet délkeleti részén élő civileket az izraeli repülőgépek által ledobott szórólapokon arra utasították, hogy költözzenek egy kisebb biztonsági zónába, a mindössze 14 négyzetkilométernyi területű Mawasi tengerparti városba.

Ferenc pápa találkozik a túszok családjaival

Az izraeli hadsereg pénteken közölte, hogy egy második izraeli túsz holttestét is megtalálták a gázai al-Sifa kórház közelében lévő épületben. Az izraeli hadsereg hivatalos becslése szerint jelenleg 237 túszt tartanak fogva Gázában. A Hamász által elrabolt és eltűnt személyek családjai közül néhányan pénteken Tel-Avivból Jeruzsálembe vonultak, követelve, hogy a kormány garantálja a túszok biztonságos hazatérését.

A Vatikán megerősítette, hogy Ferenc pápa a jövő héten találkozik a Hamász fegyveresei által Gázában fogvatartott túszok hozzátartozóival. Matteo Bruni vatikáni szóvivő közölte, hogy a pápa külön-külön találkozik olyan palesztinok küldöttségével, akiknek családtagjaik vannak Gázában. A Vatikán szerint a találkozók kizárólag humanitárius jellegűek.

Izrael, a Hamász és az Egyesült Államok Katar közvetítésével azon dolgoznak, hogy a túszok szabadon bocsátása érdekében számos vitás kérdésben megállapodásra jussanak.

A Hamász azt követelte, hogy Izrael hagyja abba a megfigyelő drónok Gáza feletti használatát. A források szerint Izrael nem valószínű, hogy elfogadja ezt a kérést, mivel ez azt jelentené, hogy elveszítené a Hamász-ügynökök mozgásának nyomon követését, beleértve a túszok mozgatását is.

Egy órájuk van

Az al-Dzsazíra pánarab tévécsatorna szombaton közölte, hogy az izraeli hadsereg (IDF) egy órát adott arra, hogy elhagyják a Gázai övezetben található al-Sifa kórházat a betegek, a személyzet és az oda menekült civilek.

Korábban egy izraeli katonai szóvivő azt mondta, hogy tudomásuk szerint a Hamász palesztin terrorszervezet főhadiszállása az al-Sifa kórházban, illetve az alatt található alagútrendszerben található. A szóvivő szerint nem kizárt, hogy a Hamász az utóbbi napokban befalazta az alagút bejáratait, és pokolgépeket telepített az épületegyüttesben.

Ugyancsak az al-Dzsazíra számolt be arról, hogy legalább 19-en életüket vesztették a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Junisz város elleni izraeli légicsapásokban, többtucatnyian pedig megsebesültek. Hán-Juniszt többször lőtte az izraeli hadsereg az elmúlt bő egy hónapban.

A The Times of Israel című újság szombaton arról írt, hogy az izraeli hadsereg felfüggesztette azt a katonát, aki kábítógránátot dobott egy mecsetbe a ciszjordániai Budrusz településen. Az izraeli katona akkor dobta be a gránátot, amikor az imám reggeli imára hívta a hívőket.