A Bild volt főszerkesztője: Putyin meztelenre vetkőzött mellettem

Az estet Kálnoky Boris, az MCC Média Iskola vezetője moderálta, aki a vendég karakterének bemutatásánál fontosnak tartotta kiemelni, hogy nincs még egy olyan német lap, ami annyi szabálysértést követett volna el, mint a Diekmann szerkesztette Bild. Hozzátette azonban, hogy az olvasók kifejezetten a polgárpukkasztó jellege miatt imádták az újságot, és az Axel Springer kiadó terméke

A két médiaszakember beszélgetésének fő témája Diekmann új életrajzi könyve, az Ich war Bild (Én voltam a Bild) volt, amelyben a szerző a német bulvártermék élén eltöltött 16 évének legnecceseb, és legizgalmasabb történeteit idézi fel.

Diekmann azzal kezdte a saját élettörténetét, hogy elmesélte, hogyan járta végig a média szamárlétráját. Az 59 éves szakember még a nyolcvanas évek közepén kezdett el az Axel Springernél gyakornokoskodni, innen aztán házon belülre igazolt, majd nem egész egy évtizednyi munka után kinevezték a Bild főszerkesztőjének.

Ebben az időszakban történt, hogy a 2001-es terrortámadások után lehetősége nyílt interjút készíteni az orosz elnökkel. Elmondása szerint a találkozó rettenetesen furcsa légkörben zajlott, és csak később döbbent rá arra, hogy mi is történt pontosan.

Úgy gondolja Putyin úgy mutatja a dominanciáját, hogy folyton meghökkenti és összezavarja ellenfeleit, és vele is ez történt.

– fejtette ki a Bild volt főszerkesztője a kényelmetlen élményéről.

A bulvárstílusban megfogalmazott anekdota után a moderátor azt a kérdést tette fel Diekmannak, hogy milyennek tűnt személyesen az elnök, mint ember. Válaszában Diekman egyértelműen állást foglalt amellett, hogy Putyin mindig is az a kegyetlen mészáros volt, mint aminek az utóbbi időben tűnik, csak nem figyeltek rá eléggé.

Véleménye szerint a szeptember 11-ei terrortámadások idején még volt lehetőség arra, hogy az európai egységben Oroszország is részt vegyen, de ezt a történelmi esélyt Moszkva és a nyugati országok elbaltázták, azáltal, hogy évekig elbeszéltek egymás mellett.

Bővebben elemezte azt, hogy szerinte az orosz politikai vezetésben egyfajta kisebbségi komplexus keletkezett a Szovjetunió összeomlása után, ezért nagyhatalmi beleszólást szerettek volna a világ dolgaiba, a demokratikus országok ezt persze nem támogatták és ez vezetett a töréshez a viszonyban. Így jutottunk el a jelenbe, ahol a Kreml fegyverek segítségével próbálja hangsúlyozni saját jelentőségét.

A nagypolitikai kitérő után a beszélgetés résztvevői elkezdték boncolgatni az újságíró német belügyeket befolyásoló tevékenységét. Diekmann belföldi karrierjének legjelentősebb állomásaként értékelte, hogy

Emlékei szerint, miután egy éjszaka hazatért a munkából, az üzenetrögzítőjén egy dühös fejmosás várta az akkori német államfőtől. Megemlítette azt is, hogy Wulff ellen ekkor már több éve összehangoltan nyomozott három német újság, egy gyanús házvásárlási ügy miatt. Az erről szóló cikket az incidens másnapján tervezték publikálni. Erről a korrupcióval gyanúsított fél is tudott, ezért a szóban forgó üzenetben, az elnök megfenyegette Bild vezetőjét, hogy ha holnap megjelentetik a róla szóló anyagot, azt „hadüzenetnek” tekinti és következményei lesznek.

– olvasta fel a könyve témába vágó fejezetét az újságíró.

Így a másnapi cikkel együtt a hangfelvétel is élesedett: kirobbant a Wulff-affér néven elhíresült belpolitikai botrány. Az elnök üzenetet hagyott a sípszó után, ennyi elég volt ahhoz, hogy politikai öngyilkosságot kövessen el, nem sokkal később kénytelen volt lemondani.

Ahogy az előző példán is látszik, a Bild megannyi ember életét keserítette meg, az újság ugyanis előszeretettel turkált a közszereplők magánéletében.

Az Index kérdésére, hogy igazak-e azok az értesüléseink, amelyek szerint ezek miatt a kutakodások miatt Kai Diekmann főszerkesztőt halálos fenyegetések érték, és évekig testőrök vigyáztak rá, megerősítette az értesülést. Mint mondta, folyamatosan aggódnia kellet saját és családja biztonsága miatt, de a munkáltatója készségesen biztonsági szakembereket biztosított nekik. Kitért arra is, hogy volt alkalom arra, hogy egy fenyegetés tettlegességig fajult,

Kifejtette, hogy ezek szerencsére teljesen abbamaradtak miután lemondott a főszerkesztői pozíciójáról.

A német médiaszekembernek nem csak a fenyegetések okoztak álmatlan éjszakákat. Egy másik kérdésünk kapcsán elmesélte, hogy a legbefolyásosabb német újság vezetőjeként nyakába zúdult hatalom sokszor komoly nyomást jelentett. Példaként felhozott egy 2005-ös esetet, amikor a német származású XVI. Benedek pápát megválasztotta a vatikáni konklávé.

– állt az újság címlapján.

Azonban a színfalak mögött nem volt ennyire laza és ünnepi a helyzet.

Kivételesen még a Bild két korábbi főszerkesztőjét is felhívtam, hogy szerintük lehozhatom-e ezzel a szöveggel a lapot. Az egyikük azt mondta igen, a másikuk azt, hogy nem. Végül, mint mindig, most is nekem kellett meghozni a végső döntést, és persze vállalni a felelősséget