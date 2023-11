Felháborodtak az autósok: még Ausztriában is olcsóbb lesz az egynapos autópálya-matrica, mint Magyarországon

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy bizottsági meghallgatáson árulta el a minap, hogy mennyibe fog kerülni az egynapos magyar autópálya-matrica, amelyet 2024 márciusában vezetnek be. A bejelentést egyesek meghökkenve fogadták, és arra hivatkoztak, hogy ennél még Ausztriában is jóval olcsóbb a 24 órás matrica.

Egy uniós rendelet miatt 2024-től kezdve a tagállamoknak kötelező biztosítaniuk napi matricákat mind a személyautók, mind a nehézgépkocsik számára. Lázár János ezzel összefüggésben egy parlamenti meghallgatáson árulta el, hogy

5150 FORINTBA fog kerülni a magyarországi autópálya-matrica, amelyet 2024. március 1-jén vezetnek be.

Ezzel kapcsolatban az atv.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy Ausztriában is csak jövőre vezetik be az egynapos matricákat, de ott – annak ellenére, hogy az országban általánosságban véve a fizetések és az árak is sokkal magasabbak a magyarországiakhoz képest – jóval olcsóbb lesz a matrica: 8,6 euróba fog kerülni, ami (a cikkünk írásakor aktuális árfolyamon) kereken 3275 forintnak felel meg.

Az ATV ezzel kapcsolatban idézte egy autós közösségi oldal alapítóját, Papp Zoltánt is, aki azt mondta: az autósok teljesen értetlenül állnak azelőtt, hogy ennyire drága lesz az egynapos matrica.

Az autós társadalom is felhördült ezen, ugyanis az egy napra megállapított ilyen mértékű díj abszolút magas, abszolút eltúlzott

– fogalmazott Papp Zoltán.

A többi matrica is drágulni fog

Korábban megírtuk, hogy az autopalyamatrica.hu szerint jövőre drágulni fog a többi autópálya-matrica is Magyarországon január 1-től.

Érdekesség, hogy a „heti” (10 napos) matrica ára 5500 forintról 6330 forintra fog drágulni a jövő év elején – vagyis, ha márciusig nem jön egy újabb áremelés, akkor alig több mint ezer forinttal lesz drágább az egynapos matricánál.