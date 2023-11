Mateusz Morawiecki több, eddig ellenzéki párt képviselőivel tárgyal kormányalakításról, új kabinetjének összetételét a jövő hét elején mutatja be – ezt maga a kijelölt miniszterelnök jelentette be pénteki sajtóértekezletén.

Mateusz Morawiecki a Lengyel Ügyek Koalíciójának nevezett, általa épített politikai szövetségről beszélt a varsói Nemzeti Stadionban. A Jog és Igazságosság párt kormányfőjelöltje bejelentette: kabinetjének összetételét hétfőn mutatja be, aznap Andrzej Duda elnök várhatóan be is iktatja a kormányát.

Morawiecki megerősítette, hogy az ellenzéki tömörülések közül pénteken a nemzeti radikális és újliberális pártok szövetsége, a Konföderáció vezetőivel találkozik.

A Konföderáció egyik vezetője, Slawomir Mentzen eredetileg elutasította Morawiecki meghívását az együttműködési tárgyalásokra.

Az MTI híradása szerint Marek Sawicki, a Lengyel Parasztpárt képviselője szerdán közölte: az ő pártja, valamint a Szymon Holownia vezette Lengyelország 2050 tömörülés nem hajlandó egyeztetni Morawieckivel az esetleges kormánykoalícióról.

A szintén ellenzéki Új Baloldal vezetése is hasonlóan nyilatkozott. Andrzej Duda elnök október 13-án bízta meg Morawieckit kormányalakítással, az új kormánynak a beiktatást követő két héten belül bizalmat kell kérnie a szejmtől.