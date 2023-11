Ismét Budapestre látogat Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese

Erdogan legutóbb az államalapítás ünnepén járt Budapesten, az augusztus 20-i tűzijátékot Orbán Viktorral együtt nézte meg – ők ketten egyébként november elején is találkoztak és tárgyaltak Asztanában. A török elnök augusztus 20-i látogatásának nagy port kavaró mozzanata volt, hogy a biztonsági őrei megvertek egy neki bemutató embert.

A török vezető december 18-án ismét Budapestre utazik ~ erről az atv.hu számolt be a Daily Sabah című török lap alapján. Erdogan a Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére érkezik, amely az augusztus 20-án megkezdett budapesti tanácskozás folytatása lesz.

Mehmet Fatih Kacir török ipari és technológiai miniszter már az előző hét végén is találkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, és akkor beszélt arról, hogy sor kerülhet Erdogan újabb budapesti látogatására. A török miniszter most a Daily Sabah-nak erősítette meg a december 18-i találkozó tényét, és azt is elmondta, hogy elsősorban a védelmi ipari együttműködésről lesz szó a megbeszélésen. Továbbá azon fognak dolgozni, hogy felgyorsítsák a két fél együttműködésben megvalósított programjait.

A miniszter azt is elmondta, hogy a török–magyar kétoldalú árucsere-forgalom jelenleg megközelíti az évente 4 milliárd dollárt, és abban bíznak, hogy – többek közt a védelmi ipari együttműködés révén – eléri a 6 milliárd dolláros célt a jövőben.