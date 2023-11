Meghosszabbítják a tűszünetet, újabb magyar túszok szabadulhatnak ki

Meghosszabbította tűzszüneti megállapodását Izrael és a Hamász, melynek értelmében további túszok szabadulhatnak ki a gázai fogságból. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a kormány további két magyar túsz szabadulását is megpróbálja majd előmozdítani.

Izrael és a Hamász megállapodott abban, hogy két nappal meghosszabbítják a tűzszünetet – jelentette be Katar hétfőn, amelyet a The Washington Post vett észre. A Katar és Egyiptom által közvetített megállapodás értelmében minden nap további nők és gyerekek szabadulnak a gázai fogságból palesztin foglyokért cserébe.

A tűzszünet meghosszabbítása időt adhat arra, hogy politikailag elkezdjenek dolgozni a konfliktus megoldásán.

A Reuters korábban arról írt: egy izraeli tisztviselő szerint országa álláspontja, hogy minden 10 főnyi túszcsoport szabadon bocsátásáért további fegyverszünet rendelhetnek el.

Információik szerint hétfőn újabb 11 izraeli túsz szabadon bocsátását várják 33 palesztin fogolyért cserébe. A Times of Israel szintén megerősített ezt az értesülést. Cikkükben arról írtak: az izraeli hatóságok értesítették a túszok családját, hogy a terrorszervezet órákon belül szabadon engedheti hozzátartozóikat. A lap kilenc gyermekről és két édesanyáról tud.

Két magyar állampolgárságú férfit tarthat fogva a Hamász

Szijjártó Péter Brüsszelben üdvözölte hétfőn az Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti tűzszünetet, valamint az túszok szabadon bocsátását, ami emberi életek mentését tette lehetővé. Megjegyezte, hogy minél hosszabb a tűzszünet, annál jobb, mert annál nagyobb az esély arra, hogy minél több ártatlan ember ki tudjon szabadulni a Hamász fogságából – adta hírül az MTI.

Minden bizonnyal van még két magyar állampolgárságú férfi a Hamász fogságában

– emelte ki Szijjártó Péter.

Mint mondta, „ez azért bizonytalan, mert egyelőre egyikükről sem kaptunk visszajelzést, egyikükről sem tudunk tartózkodási hely szempontjából, tehát sajnos nem tudunk róluk semmit".

„Vannak, akik az ilyen személyeket hivatalosan eltűntként tartják nyilván. Mi lehetséges túszként beszélünk róluk, és azon vagyunk, hogy ha majd nem csak nők és gyermekek, hanem férfiak esetében is lehetőség lesz a túszok kiszabadítására, akkor róluk megtudjuk, hogy hol vannak, jól vannak-e, élnek-e, és megpróbáljunk segíteni a kiszabadításukban″ – fogalmazott.

A katari külügy folyamatosan segítette Magyarországot

Leszögezte, hogy az utóbbi hetekben sokszor beszélt a katari külügyi államminiszterrel, akinek a segítségét kérte, és kollégája biztosította is erről. Továbbá folyamatos tájékoztatást nyújtott a tárgyalások állásáról, amiért köszönettel tartozik Magyarország.

Rámutatott, a szélsőségesek világossá tették, hogy egyelőre csak nők és kiskorúak elengedéséről lehet szó, és az öt elhurcolt magyar állampolgár közül hárman estek ezekbe a kategóriákba, ők már szabadok.

Két magyar kislány szabadult ki a Hamász fogságából

Szijjártó Péter hozzátette, hogy mindkétszer már aznap hajnalban tudták, hogy a magyar túszok neve is szerepel a listán.

„Egyszerűen azért nem hoztuk ezt nyilvánosságra, mivel azzal veszélyeztettük volna az akció sikerét, a kimentett túszok egészségét és életét, s nyilvánvalóan ezt senki nem akarta megkockáztatni” – tudatta.

Korábban többször írtunk arról is, hogy a Hamásznak magyar állampolgárságú túszai is vannak. Köztük volt két magyar lány, akiknek az édesanyja, Majan Zin korábban nyilatkozott is a sajtónak.

Izrael és a Hamász a napokban egyezett meg egy fogolycseréről. Vasárnap sor került a túszok harmadik csoportjának kiszabadulására is. Először nem közölték a konkrét névsort, azonban Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap este bejelentette, hogy két magyar–izraeli kislány is az elengedett túszok között van.