Állóháború van Ukrajnában az elmúlt hetek hatalmas esőzése miatt kialakult sártenger következtében, az úgynevezett raszputyica gyakorlatilag minden nagyobb támadó hadműveletet megállított az arcvonalban. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense úgy véli, ez a vastag sárréteg átfagyásáig így is marad.

A szakértő az InfoRádióban beszélt az ukrán vidék állapotáról, elmondta, hogy nehéz körülmények között kell harcolniuk a katonáknak a lövészárkokban.

A sár tartja fogva a katonákat

A hatalmas sárban alig lehet mozogni, az állandó nedvesség miatt pedig gyakran kell váltani az első vonalban lévőket, mert az átázott ruházat miatt könnyen megbetegedhetnek.

Annak ellenére, hogy az ukránok már megkapták a legkorszerűbb nyugati téli ruházatot, amely sokkal jobban szigetel a hideg és a nedvesség ellen.

„Egyelőre többnyire csak a sár felső rétege fagy meg, amire amint ráhajtanak katonai járművekkel, beszakad. Márpedig egy komolyabb támadáshoz szükséges a harckocsik és a lövészpáncélosok megmozdítása is” – mondta Kaiser Ferenc, aki emlékeztetett arra is, hogy már tavaly télen sem volt elég hideg ahhoz, hogy az ukrán vidék járható legyen nehéz harcjárművekkel, ezért tavaszig kellett várni a nagyobb hadműveletekre.

Vaktában ágyúzzák az ukrán városokat

A szakértő beszélt a Kijevet ért legutóbbi dróntámadásról is, amely szerinte egyfajta pótcselekvés lehetett az oroszok részéről.

Kaiser Ferenc arról is beszélt, hogy az oroszok tavaly a civil lakosság szenvedéseinek fokozásával akarták térdre kényszeríteni Ukrajnát, ezért várhatóan most is hasonlóan tesznek.

Régóta várja mindenki, hogy az orosz hadsereg újabb, nagy offenzívát indít az ukrán kritikus infrastruktúra, vagyis az áramellátás és a távhőszolgáltatás ellen (...) Vaktában ágyúzzák, drónokkal támadják a városokat

– mondta a szakértő, kiegészítve azzal, hogy szerinte a terrorbombázások egy készülő, komolyabb támadásról terelhetik el a figyelmet.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, keddi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.