A négy és fél kilométer hosszú épülő autópálya-alagút déli bejárata november 12-én omlott be. Negyvenegy, India legszegényebb államaiból származó építőmunkás kijutását egy nagyjából hatvanméteres törmelékszakasz akadályozta meg.

Elbontására egy nehéz fúrógépet szállítottak a helyszínre, a berendezés azonban annyira megrongálódott, hogy a munka folytatására alkalmatlanná vált. Az utolsó 10-15 méteren kézzel és kézi elektromos szerszámokkal kellett áthatolni – jelentette a Reuters.

Emiatt a mentési munkálatok a reméltnél jóval tovább tartottak.

A szerencsétlenül járt munkások a körülményekhez képest jól vannak. Már nem ücsörögnek a sötétben, ahol egyébként kellő mennyiségű oxigén ált a rendelkezésükre, élelemmel, vízzel és gyógyszerekkel pedig rendszeresen ellátták őket.

Kimentésükre egy úgynevezett fúrócsigát, egy nehézgépet telepítettek a helyszínre, a fúrófej azonban hamar beletört az ellenálló akadályokba. Két napig tartott a lerobbant berendezés elszállítása. Ez tovább lassította a mentést, amit ezek után kézi fúrókkal folytattak.

A művelet ezzel aztán még összetettebbé vált, a folyamat pedig lelassult – mondta az indiai Országos Katasztrófavédelmi Hatóság mentést felügyelő tagja.

– tette hozzá Szájed Ata Hasznain.

Két hét után az alagútban rekedt munkások, akik kivétel nélkül India távoli részeiből érkeztek, már „nagyon aggódtak” – mondta Szunita Hembrom, akinek 39 éves sógora, Birendra Kisku egyike volt a külvilágtól szinte teljesen elzárt munkásoknak.

– ecsetelte a körülményeket Hembrom.

A hatóságok mindeddig nem közölték, mi is okozta az alagút bejáratának beomlását. A Himalája ezen indiai térségében gyakoriak a földcsuszamlások, földrengések és áradások.

Az alagútnak nem volt vészkijárata, és tulajdonképpen egy „geológiai hiba” miatt épült – közölte a katasztrófát vizsgáló szakértői testület egyik névtelenséget kérő tagja, aki nem jogosult nyilatkozatra.

A mentési terv szerint egy olyan széles csövet kellett átjuttatni a törmeléken, hogy azon keresztül kerekes hordágyakon a szabadba tolhassák ki a csapdába esett férfiakat, ami végül mostanra sikerült.

** In India, rescuers are digging by hand to try and reach the 41 workers who have been trapped in a collapsed road tunnel for the past 16 days.



The rescue operation has been hit by repeated setbacks * pic.twitter.com/f9JUyr2mQy