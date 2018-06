Még reménykedik Thaiföld miniszterelnök-helyettese, hogy életben lehetnek annak a focicsapatnak a tagjai, akik három napja rekedtek egy thai barlangban, írja a BBC. A 11 és 16 év közötti fiúk az edzőjükkel együtt mentek be a barlangba a Chiang Rai térségben. A katonákból és búvárokból álló keresőcsapat a BBC cikke szerint friss lábnyomokat talált kedden, így abban reménykednek, hogy a 12 fős csapat tagjai életben vannak, csak eltévedtek a barlangban.

„Még mindig bízunk abban, hogy életben vannak. Habár nem tudnak mit enni, vízhez hozzájutnak barlangban” - mondta Prawit Wongsuwon miniszterelnök-helyettes kedden.

Az észak-Thaiföldön található Tham Luang Nang Non barlang tíz kilométeren kanyarog a föld alatt, és igazi turista-szenzáció. A tinédzser fiúk 25 éves edzőjükkel rekedtek a barlangban, a kétségbeesett szülők a barlang bejáratánál táboroznak, és imádkoznak gyerekeik épségéért.

A barlangban megemelkedett a vízszint, a mentőcsapatok igyekeznek kiszivattyúzni a vizet, miközben próbálnak mind bejjebb jutni a föld alá. Drónokkal is kutatnak, valamint a barlangban egy kilométeres hosszúságban fényforrásokat helyeztek el, hogy a kutatás hatékonyabban folyjon, írja a Time.

Eddig viszont az egyetlen jelei az elveszett fiúknak a barlang bejáratánál leláncolt biciklik, a ledobott focicucc, hátizsákok és néhány kéz- és lábnyom, amit az egyik legnagyobb kürtőben találtak.

8 Galéria: Egy egész gyerekfocicsapat rekedt a barlangban Fotó: Krit Phromsakla Na Sakolnakorn / AFP

A Bangkok Post cikke szerint a látogatók egy egészen szűk csatornán keresztül juthatnak be a barlangba, amit – ha az esős évszakban megemelkedik a vízszint – nehéz elhagyni, ugyanis akár öt méter magas vízoszlop is kialakulhat a barlang belsejében. Márpedig most esős évszak van, júniustól októberig, az edző tehát komoly kockázatot vállalt, amikor a fiúkkal bemászott a bejáraton.

"Nem aludtam semmit, csak reménykedem, hogy mindannyian kijönnek biztonságban" - mondta a Time-nak Namhom Boonpiam, akinek 13 éves Mongkol nevű fia rekedt a barlangban.

"A fiam erős. Reménykedem."

A Time magazinnak nyilatkozó Naponwath Homsai, a haditengerészet munkatársa azt mondta,

"azt reméljük, a vízszint lejjebb megy, de ezt nem látjuk előre. Megpróbálunk olyan ösvényeket találni a víz alatt, ami remélhetőleg újabb kamrákba vezet".

Más túrázók is voltak a barlangban, de ők a barlang bejárathoz közelebbi részein voltak, így biztonsággal kimenekítették őket. "Bízunk benne, hogy a gyerekek még jól vannak" - mondta a térség kormányzóhelyettese, Passakorn Bunyalak még hétfőn.

Amennyiben meg is találják a tizenkét fiút épségben, maga a kimenekítés is komoly nehézséget jelent, írja a Time, ugyanis a búvároknak meg kell tanítaniuk a kifáradt, legyengült tinédzsereket arra, hogyan mozogjanak biztonsággal a víz alatt. Feltehetően a kimenekítés előtt ételt kell majd vinni nekik, hogy valamennyire megerősödjenek. Mindez abban a reményteli helyzetben történik majd, ha megtalálják a csapat tagjait.