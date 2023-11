Meghalt Shane MacGowan, a The Pogues frontembere

Shane MacGowan, a The Pogues frontembere 65 évesen életét vesztette. Az énekes-dalszerző a közelmúltban került kórházba, agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála.

MacGowan, akinek olyan slágerei voltak, mint az 1988-as Fairytale of New York és a A Pair of Brown Eyes, hosszan tartó betegség következtében halt meg – írja aBBC, megjegyezve, hogy egész élete során alkohol- és drogproblémákkal küzdött. MacGowan szóvivője közleményben erősítette meg a zenész halálhírét. A közlemény szerint MacGowan felesége és nővére körében hunyt el.

MacGowan ír bevándorlók gyermekeként született Kentben. A The Pogues 1982-es alapításától egészen a 2014-es feloszlásáig volt a zenekar frontembere. A punkzenekart, eredeti nevén a Pogue Mahone-t, ő alapította, később The Pogues-ra rövidítették, és összesen hét albumot adtak ki.

1988-ban Kirsty MacColl együttműködött a zenekarral a MacGowan által írt Fairytale of New York című karácsonyi dalban, amely a brit slágerlistán a második helyig jutott, és máig Nagy-Britannia egyik legkedveltebb karácsonyi dala.