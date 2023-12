93 éves korában meghalt Sandra Day O'Connor, az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának első női bírája, aki ideológiailag az egyik legmegosztóbb személyiség volt a bírói székben – írja a The Washington Post.

A bíróság közleménye szerint korának egyik legbefolyásosabb bírájának halálát az előrehaladott demencia, az Alzheimer-kór és egy légzőszervi betegség szövődményei okozták.

A számos bírósági ügyben kulcsszerepet betöltő O'Connor 2018-ban vonult vissza a közéletből, ekkor közölték, hogy demenciában szenved.

Csaknem negyedszázados bírói munka állt mögötte: 1981. szeptember 25-én tett esküt, miután Ronald Reagan elnök kinevezte és 2006. január 31-én vonult vissza, hogy Alzheimer-kóros férjét ápolja.

Megosztó ideológiák mellett állt ki

Emlékezetes, és a nevével szorosan összefügg, hogy elutasította az abortuszhoz való jog megszüntetését, azzal az indoklással, miszerint „egy egész nemzedék nagykorúvá válását az abortusz segítette”.

Ezen kívül számos ítéletben jelezte, hogy nem hajlandó támogatni olyan döntéseket, amelyek megtagadnák a nők számára a legális abortusz választásának jogát.

Többnyire támogatta a szekularizációt, vagyis az állam és az egyház szétválasztását megerősítő döntéseket is. Egyetértett továbbá a „szodómiát tiltó” törvény 2003-as hatályon kívül helyezésével is. A Bush kontra Al Gore ügyben Bush mellé állt, segítve ezzel a 2000-es elnökválasztás kimenetelének eldöntését.

2002-ben memoárt jelentetett meg Growing Up on a Cattle Ranch in the American Southwest (Egy szarvasmarha farmon nőttem fel az amerikai délnyugaton) című memoárját, amely bestseller lett.

2006-os nyugdíjba vonulása után nyíltan kritizálta a bíróság irányvonalát: „Mindent, amiért dolgoztam, visszaalakítottak” – mondta.

2018-ig népszerű közéleti személyiségnek számított, akire előadóként állandó kereslet mutatkozott.

Marhafarmról a legfelsőbb bíróságra Sandra Day 1930. március 26-án született El Pasóban. 7 éves koráig egy négy hálószobás vályogházban élt folyóvíz és villany nélkül. Később büszkén írt arról, hogy az önellátás erősítette meg a kapcsolatát az apjával. A Stanford egyetemre járt, ahol közgazdaságtant tanult, és 1950-ben magna cum laude szerzett diplomát. Két évvel később elvégezte a Stanford jogi karát is, miután egy jogi végzettségű egyetemi tanára erre inspirálta. 1981. szeptember 25-én a legfelsőbb bíróságra, miután Ronald Reagan elnök kinevezte. Egészen 2006. január 31-éi visszavonulásáig ott dolgozott. A jogi egyetemen találkozott az alsóbb évfolyamba járó férjével John J. O'Connor-ral, akivel 1952-ben házasodtak össze, és az elmondások alapján szoros és szeretetteljes kapcsolatot ápoltak valamint nevelték három fiukat, Scottot, Briant és Jayt. 2023. december elsején halt meg 93 éves korában, több betegség szövődményében.

