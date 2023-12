Meglepő kijelentést tett a klímacsúcs elnöke: szerinte nem segít a fosszilis tüzelőanyagok kivezetése

A COP28 elnöke még november 21-én, a She Changes Climate nevű rendezvényen beszélt erről, ahol a kérdésekre válaszolva közölte: nem akar senkit sem riogatni, de „nincs olyan tudományág, vagy olyan forgatókönyv, amely kimondaná, hogy a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonása az, amivel elérhető az áhított 1,5 Celsius-fokos szint”.

Al-Dzsaber azt is mondta a The Guardian szerint, hogy a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonása nem tenné lehetővé a fenntartható fejlődést. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos leépítése és kivonása szerinte is „elkerülhetetlen és elengedhetetlen lépés”, viszont „komolyan és pragmatikusan” kell hozzáállni a kérdéshez.

Meglátása szerint tehát nincs bizonyíthatóan hatásos módszer a klímaváltozás csökkentéséhez, hiába állítják a klímatudósok ennek az ellenkezőjét.

A világnak továbbra is szüksége lesz energiaforrásokra. Mi [vagyis az az Egyesült Arab Emírségek] vagyunk ma az egyetlenek a világon, akik szén-dioxid-mentesítik az olaj- és gázforrásokat

– tette hozzá, miközben azt is megjegyezte: ha a fosszilis üzemanyagokat teljesen kivezetnék, akkor azzal „a barlangi korszakba” vetnék vissza a világot.

A kijelentésre reagálva több tudós is jelezte a The Guardian szerint, hogy aggasztóak al--Dzsaber mondatai, és már-már azokhoz a kijelentésekhez hasonlítanak, amelyek tagadják a klímaváltozás súlyosságát. Továbbá ellentétesek lehetnek azzal, amit például az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres mondott a COP28-on. Guterres szó szerint azt mondta pénteken:

A tudomány egyértelműen fogalmaz: a 1,5 Celsius-fokos szintet csakis akkor lehet elérni, ha végül leállunk a fosszilis üzemanyagok égetésével. Nem csökkentjük vagy mérsékeljük. Kivezetjük, egy konkrét időpontban.

Mint az Indexen megírtuk, szombaton legalább 118 ország tett ígéretet Dubajban az ENSZ éghajlatváltozási csúcstalálkozóján (a COP28-on) arra, hogy 2030-ra megháromszorozza a megújuló energiaforrások termelését a fosszilis üzemanyagok használatának visszaszorítása érdekében.