Izrael megkezdi a Hamász ellen indított szárazföldi offenzívájának újabb, harmadik szakaszát, így jelenleg a Gázai övezet déli területeire összepontosítanak. Az izraeli túszok családtagjai hétfőn bírálták az izraeli miniszterelnököt, mivel szerintük Benjamin Netanjahu nem fektet kellő hangsúlyt a foglyok kiszabadítására. A bombázások és az újabb támadások miatt ismét humanitárius katasztrófára figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Herzi Halevi, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke elmondta, hogy a hadsereg tisztában volt vele, hogy a Hezbollah a Hamásszal kötött egyhetes fegyverszünetet után ismét támadást indítanak Izrael északi része ellen – számolt be a The Times of Israel. A lap szerint Halevi közölte:

A hadsereg körülvette a Gázai övezet déli részén fekvő Hán Juniszt, és megkezdi a Hamász ellen indított szárazföldi offenzíva harmadik szakaszát.

A vezérkari főnök felidézte, hogy már 60 nap telt el a háború kezdete óta, így most azon dolgoznak, hogy elmélyítsék az eddig elért eredményeket. „Tévedett, aki azt hitte, hogy az IDF nem fogja tudni, hogyan kell folytatni a harcot a fegyverszünet után” – tette hozzá.

Megerősítette, hogy rengeteg Hamász-erődöt foglaltak el Gáza északi részén, így jelenleg a déli súlypontok ellen dolgoznak. Gáza pusztításával kapcsolatban megjegyezte, hogy az izraeli hadsereg szinte minden otthonban talál fegyverek és terroristákat, ugyanakkor dolgoznak rajta, hogy csak az érintettek sérüljenek meg.

Az utóbbi napokban a külföldi sajtó (izraeli tisztviselők nyilatkozati alapján) írt arról, hogy Hán Juniszba menekülhetett a Hamász vezetése. Rajtuk kívül ott lehetnek az izraeli túszok többsége is (ez utóbbiról az ATV keddi riportjában is szó esett)

Bírálták Netanjahu intézkedését Izraelben

Herzi Halevi szerint Izrael katonai nyomása miatt kezdte el a Hamász szabadon bocsátani a túszokat. Elmondta, hogy mindent megtesznek a túszok visszajuttatásáért.

A The Times of Israel ezzel párhuzamosan arról is beszámolt, hogy sokakat magára haragított Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, miután közölte, hogy „jelenleg nincs lehetőségük arra, hogy mindenkit hazahozzanak”. Hétfőn a Hamász fogságában lévő izraeliek családtagjai találkozót követeltek Netanjahuval, arra hivatkozva, hogy figyelmen kívül hagyják őket. Kiemelték, hogy a foglyok hazaküldésének nagyobb prioritása kellene, hogy legyen, mint a Hamász ellen harcnak.

Az izraeli egészségügyi minisztérium képviselője szerint a Hamász kábítószert és nyugtatót adott be a túszoknak, mielőtt átadták őket a Vöröskeresztnek.

Szerintük minderre azért volt szükség, hogy a foglyok nyugodtnak és boldognak és jókedvűnek tűnjenek, miközben több mint 50 napig fizikai bántalmazást és pszichológiai terrort szenvedtek el. A minisztérium képviselője nem árulta el, hogy az állítást az elengedett túszokon végzett vérvizsgálatok vagy a vallomások alapján igazolták-e – tette hozzá a The Times of Israel.

Rohamosan súlyosbodik a humanitárius katasztrófa a Gázai övezetben

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint óráról órára romlik a helyzet a Gázai övezetben, miután az izraeli bombázások intenzívebbé váltak a terület déli részén is, Hán-Júnisz és Rafah városok környékén – közölte az MTI.

Szeretném világossá tenni, hogy egy rohamosan súlyosbodó humanitárius katasztrófával állunk szemben

– mondta Richard Peeperkorn, a WHO Gázai övezeti képviselője újságíróknak videókapcsolaton keresztül.

Hozzátette, hogy a Gázába érkező humanitárius segély „túl kevés″, és a WHO-t mélyen aggasztja a sűrűn lakott övezet egészségügyi rendszerének ellehetetlenülése.

Véleménye szerint a WHO eleget tett annak az izraeli utasításnak, miszerint a hán-júniszi raktárakból el kell szállítania a készleteit, ugyanis a terület „nagy valószínűséggel aktív harci területté válik a következő napokban″. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója hétfőn felszólította Izraelt, hogy vonja vissza ezt a parancsot. Izrael azonban tagadja, hogy a raktárak kiürítését követelte volna.

(Borítókép: Gáza romok az izraeli légitámadások után 2023. december 4-én. Fotó: Ahmad Hasaballah / Getty Images)