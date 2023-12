„Mély sajnálatomat szeretném kifejezni a fájdalmak, a veszteségek és a szenvedés miatt” – fogalmazott Johnson a várhatóan két napon át tartó meghallgatás első napján.

A volt brit miniszterelnök azt mondta, hálás azoknak az egészségügyi dolgozóknak és közalkalmazottaknak, akik segítettek megvédeni az országot a világjárvány idején, és reméli, hogy a vizsgálat „választ adhat azokra a nagyon nehéz kérdésekre”, amelyeket az áldozatok és családjaik „jogosan tesznek fel” – írja a Sky News.

Johnson elismerte, hogy hibákat követett el kormánya a járvány idején, és hozzátette, hogy felelősséget vállal minden döntésükért.

A politikus a hibák alatt többek között a kormány 2020-as világjárványra adott válaszának gyorsaságát, a lezárásról szóló döntéseket és azok időszerűségét értette. Ugyanakkor azt mondta, hogy a kormány akkoriban mindent megtett, amit csak tudott.

A bizottság már több, Johnsont bíráló tanúvallomást hallott; köztük olyanokat, melyekben a tanúk szerint a miniszterelnök kormánya tehetetlenségét emlegette a járvány idején.

Az egyik tanúvallomás szerint Johnson egy alkalommal megkérdezte, hogy el tudja-e pusztítani a vírusokat, ha hajszárítóval fúj be az orrába, az áldozatok családjai pedig a meghallgatáson ama kijelentésével is szembesíteni akarták, mely szerint egy második karanténnál még a magas halálozási arány is elviselhetőbb.

Helyszíni beszámolók szerint a meghallgatás alatt a családtagok a járványban elhunyt szeretteik képét emelték a magasba, egy tiltakozót pedig kikísértek a teremből.

A járvány előzményeinek, következményeinek és kormányzati kezelési módjának feltárását célzó vizsgálat október végén tartott ülésén Johnson ama megjegyzését is nyilvánosságra hozták, mely szerint a járvánnyal „a természet a maga módján intézkedett az idősek sorsáról”.

A nyáron kezdődött vizsgálat, amelynek elnöke Heather Hallett, az angol fellebbviteli bíróság nyugalmazott bírája, várhatóan 2026-ig tart, és több különálló részből – hivatalos elnevezéssel modulból – áll.

A koronavírus több mint 232 ezer halálos áldozatot követelt az Egyesült Királyságban.

Boris Johnson lemondását botrányok sorozata előzte meg. A volt miniszterelnökről ugyanis kiderült, hogy több bulit is tartott a koronavírus miatt elrendelt korlátozó intézkedések ellenére.

A partygate-botrányok után a brit miniszterelnök ellen június elején saját pártjának alsóházi frakciója terjesztett be bizalmatlansági indítványt, ezt ugyan megnyerte, de az alsóházi konzervatív pártcsoport tagjainak 41 százaléka ellene szavazott.

A botrányokat követően tiltakozásként lemondási hullám indult el Boris Johnson kormányának tagjai körében: egy nap alatt 21 képviselő mondott le.

Boris Johnson a sorozatos belpolitikai botrányai nyomán végül július 7-én bejelentette lemondását a Konzervatív Párt vezetői posztjáról.