A The Guardian beszámolója szerint az uniós parlamenti képviselők úgy vélik, hogy eljött a pillanat, amikor eldől, hogy az unió sikerrel jár vagy elbukik. Szerintük az uniós vezetőknek fel kell ébredniük, és

nem szabad hagyniuk, hogy néhány tekintélyelvű vezető tovább zsarolja őket.

„Akkor, amikor az amerikai kongresszus épp most szavazta le Joe Biden javaslatát, hogy továbbra is támogassuk Ukrajnát, nem hozhatjuk magunkat olyan helyzetbe, hogy az ukránok azt lássák, hogy mi sem vagyunk képesek továbbra is segíteni őket” – tette hozzá az alelnök.

Elmondása szerint az sem elfogadható lépés, hogy Orbán Viktor megkapja a 30 milliárd eurós uniós forrást csak azért, hogy az EU továbbra is segíthesse Ukrajnát.

Ez egyszerű: nem cserélhetünk pénzt értékekre. Ez elfogadhatatlan

– jelentette ki Pedro Marques.

Az alelnök szerint az EU-nak fel kellene adnia azt a szabályt, amely kimondja, hogy a bővítésről szóló döntéseknek egyhangúlag kell megszületniük.

„Ha csatlakozol az EU-hoz, az azt jelenti, hogy egy demokratikus ország vagy. Azt hiszem, nem láttuk előre, hogy a demokráciát belülről is meg lehet rontani” – tette hozzá.

A napirendről is levennék a kérdést

Orbán Viktor miniszterelnök eközben Pedro Sanchez spanyol kormányfővel, az Európai Unió Tanácsának soros elnökével beszélt telefonon, akit az európai egység megőrzésének szükségességéről próbált meggyőzni.

Tekintettel arra, hogy Ukrajna EU-csatlakozása ügyében jelentős véleménykülönbség áll fenn a tagállamok között, Magyarország javasolja, hogy az Európai Tanács soron következő ülésének napirendjéről vegyék le a kérdést. Magyarország Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését előkészítetlennek és időszerűtlennek tartja

– mondta Orbán Viktor a spanyol kormányfőnek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének közleménye szerint.

A magyar kormányfő csütörtökön Emmanuel Macronnal vacsorázik Párizsban, amelyen a francia elnök várhatóan közölni fogja Orbánnal, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások megkezdésének megakadályozása aláássa az EU Vlagyimir Putyin elleni stratégiáját.

„Ez Európa stratégiai autonómiájának próbája” – mondta egy diplomáciai forrás a The Guardiannak. Orbán ellenvéleménye jelzés lesz Putyinnak, „de az amerikaiaknak is” – tette hozzá.