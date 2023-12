A New York-i főügyészség múlt hónapban hallgatta ki Donald Trumpot, amiből kiderült a bíró számára, hogy a volt elnök egy évtizednyi pénzügyi kimutatásában követett el csalást. A legutóbbi tárgyaláson éles szóváltás alakult ki a bíró és Trump között, ugyanis a volt elnök kijelentette, biztos benne, hogy a bíró ellene dönt – írja a CNN.

Több mint két hónapja tart már a csatározás a Trump-cégek csalási ügyében, melynek legfőbb tétje, hogy megtarthatják-e engedélyüket New York államban. A pert Letitia James indította azzal a váddal, hogy Trump és fiai a ténylegesnél jóval magasabban állapították meg a vállalkozási értékét, ami által anyagi előnyhöz jutottak.

Hétfőn kellett volna vallomást tennie az ügyben Trumpnak, de a Truth Social oldalán közölte, hogy ezt nem teszi meg.

A tervek szerint kedden folytatják a tárgyalássorozatot, ahol Eli Bartov számviteli szakértőt is kérdezik majd, aki már múlt héten is tanúskodott Donald Trump mellett. A főügyészség cáfoló tanúkra is számít a héten: egy másik szakértőt, valamint Trump egyik volt alkalmazottját is kikérdezik.

A záróbeszédre várhatóan január 11-én kerül sor, tehát idén már nem születik eredmény Trump polgári perét illetően.