Az SZVR jelentéséből kiderül, hogy Zelenszkijt az Oroszország legyőzésére vonatkozó, be nem tartott ígéretei, továbbá „az ukrán elnök végtelen bunkósága” a külföldi partnerekkel való kommunikációjában, valamint az „Ukrajnában burjánzó nepotizmus és korrupció” miatt akarhatják elmozdítani.

Zelenszkij elvesztette azt a képességét, hogy az Oroszországgal való konfliktusban Washington és szövetségesei érdekében manőverezzen

– olvasható a jelentésben, amely arról számol be, hogy a Nyugat szerint az ukrán vezető szükség esetén nem lesz képes arra, hogy a konfliktus átmeneti befagyasztása – melyre az ukrán hadszíntéren kialakult helyzet miatt már „a közeljövőben szükség lehet” – érdekében tárgyalópartnere lehessen Oroszországnak.

Az SZVR sajtószolgálata arról is írt, hogy a vezetők már Zelenszkij lehetséges utódjáról is eszmecseréket folytatnak. A jelentés szerint az esélyesek közt említették többek között Valerij Zaluzsnijt, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokát, Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal vezetőjét és Vitalij Klicsko kijevi polgármestert is.