Az orosz elnök az ukrajnai háború kirobbanása óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol többek között az ukrajnai háború befejezéséről is beszélt. Vlagyimir Putyin szerint Oroszország egyik legfontosabb célja, hogy megőrizze a szuverenitását. Úgy látja, hogy Orbán Viktor nem oroszpárti politikus, hanem Magyarország nemzeti érdekeit nézi.

Vlagyimir Putyin szerint a világ meglepődött azon, hogy az orosz gazdaság nem omlott össze a nyugati szankciók hatására. Az orosz elnök ismételten bejelentette, hogy jövő év márciusban újraindul az elnökválasztáson, és 2030-ig szeretné betölteni a pozíciót. Kiemelt célnak nevezte Oroszország szuverenitásának megerősítését. Úgy fogalmazott, hogy az ország nem létezhet szuverenitás nélkül.

Akkor jön el a béke, ha elértük a céljainkat, ami továbbra is Ukrajna nácitlanítása és demilitarizálása. Nemzeti hősük egy jól ismert náci figura

– jelentette ki Vlagyimir Putyin az ukrajnai háborúról, miközben egy orosz katona, aki a Donbaszban harcol, telefonon csatlakozott a sajtótájékoztatóhoz, és azt mondta, hogy az ukrán védelem hamarosan összeomlik, és közel az orosz győzelem.

Az orosz katona egyik kérdésére válaszolva Putyin kifejtette, hogy fontos a diákok hazafiasságra való oktatása, ezért veteránok is megjelenhetnek majd az iskolákban mint tanárok – írja a Sky News.

Ha az ukránok nem akarnak békésen megegyezni, akkor lépéseket kell tennünk, beleértve a katonai lépéseket is. Ma Ukrajna gyakorlatilag semmit sem termel vagy állít elő. Ingyen importálnak dolgokat, ingyenélők

– fogalmazott Putyin, aki szerint nincs szükség újabb mozgósításra a „különleges katonai művelet” miatt, és naponta 1500 önkéntest toboroznak, akik két-három évre szóló szerződéseket írnak alá. Úgy látja, hogy kudarcot vallott az ukrán ellentámadás, és a tüzérségi csapásokat egy nagyon szűk területre összpontosították a Dnyeper bal partján.

Lökdösik előre az embereiket, és ezeket az embereket meg fogják ölni. Más országokba mennek pénzt kérni, és most meg kell mutatniuk, hogy az ukrán hadseregnek van némi esélye arra, hogy elérjen valamit, a veszteségekre nem is gondolva

– mondta Putyin, aki Volodimir Zelenszkijre célozva azt mondta, hogy az ukrán politikai vezetés felelőtlen és ostoba.

„Orbán Viktor nem oroszpárti politikus”

Putyin szerint Európa mindig is megpróbálta háttérbe szorítani Oroszországot.

Az oroszok és az ukránok lényegében egy nép, és amit most látunk, az egy nagy tragédia, amely egy polgárháborúhoz hasonlít az ellentétes oldalon álló testvérek között

– mondta, hozzátéve, hogy Ukrajna délkeleti része mindig is oroszbarát volt.

Putyin szerint Orbán Viktor, aki ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, nem oroszbarát politikus, hanem Magyarország nemzeti érdekeit védi az unió más vezetőivel szemben. Az orosz elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokkal csak akkor lehet normalizálni Oroszország viszonyát, ha az amerikaiak tiszteletet mutatnak és kompromisszumkészek lesznek.

„Ukrajna nem Gáza”

„Ukrajnában nem történnek olyan dolgok, mint Gázában. Minden, ami a Gázai övezetben történik, katasztrofális” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a török elnök vezető szerepet játszik „a gázai tragédia” megállításában és a hosszú távú béke feltételeinek megteremtésében.

A sajtótájékoztatón egy katona azt állítja, hogy tavaly önkéntesnek jelentkezett, és Donyeckben harcolt, de a szövetségi adatbázisban nem jelent meg a részvételi igazolása, ezért nem fér hozzá a juttatásokhoz. Az orosz elnök szerint a felvetés releváns, és a megszállt ukrán területeken, Luhanszkban és Donyeckben is létrehoztak egy bizottságot a kérdés kezelése érdekében. Putyin szerint dolgoznak a háborús veteránok jogainak helyreállításán és megerősítésén.

„Demokratikus ember vagyok”

„Demokratikus ember vagyok” – válaszolta a The New York Times kérdésére. Putyin szerint Dmitrij Peszkovnak, a Kreml szóvivőjének a hibája, hogy a nyugati sajtó a háború kitörése óta csak most kérdezhette őt.

Miért követtek el bűncselekményeket orosz földön? Nem kellett volna így tenniük. Nem arról van szó, hogy elutasítjuk a hazaküldésüket. Meg akarunk állapodni, és ezeknek a megállapodásoknak kölcsönösen elfogadhatónak kell lenniük. Kapcsolatban állunk amerikai partnereinkkel, és párbeszédet folytatunk. Egyáltalán nem könnyű, de úgy gondolom, hogy egy olyan nyelvet beszélünk, amelyet mindkét fél megért

– mondta a The New York Times riporterének arra vonatkozó kérdésére, hogy miért hosszabbították meg Evan Gershkovich, a The Wall Street Journal újságírójának fogva tartását, akit 37 hete tartóztattak le Oroszországban, az ügyét pedig még mindig nem tárgyalták.

Az orosz elnököt az „Oroszországban és az egész világon” növekvő antiszemitizmusról is kérdezték. Putyin az antiszemitizmus mellé tette a ruszofóbiát és az iszlamofóbiát is, és elismerte, hogy ezek a tendenciák növekednek.

Nézze meg Gázát, az egész iszlám világban nőtt a radikálisok száma, de ez bizonyos elitek politikájának köszönhető. Ez az eredménye annak, hogy a palesztinkérdésben évtizedekig nem szolgáltattak igazságot

– mondta, hozzátéve, hogy a hagyományos orosz értékek őrzik a különböző vallások és etnikumok közötti kapcsolatokat.

Putyin arról is beszélt, hogy nem Oroszország szakította meg a kapcsolatokat Franciaországgal, hanem fordítva. Azt mondta, hogy nagyon jó munkakapcsolatban volt a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal. „Készek vagyunk folytatni az együttműködést Franciaországgal, de egy bizonyos ponton a francia elnök minden kapcsolatot megszakított velünk” – mondta Putyin, aki szerint a közös érdekek mentén készek folytatni az együttműködést Franciaországgal.