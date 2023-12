Első pillantásra a német kancellár zseniális ötletének tűnhet, hogy elküldte Orbán Viktort egy gyors kávéra. Eközben a többi 26 állam- és kormányfő egyhangúlag megállapodott abban, hogy hivatalosan is megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, amit a magyar miniszterelnök annyira meg akart akadályozni – így kezdte az uniós csúcsot értékelő elemzését a Spiegel, majd hozzátette:

valójában ez lehet az Európai Unió eddigi legdrágább kávéja.

Mint írták, amennyiben rendesen megvizsgáljuk az eseményeket, úgy Orbán Viktor minden értelemben győzött ezzel:

Semmi igazán jelentőset nem áldozott fel,

eközben eurómilliárdokat kapott (a felszabadított brüsszeli források révén),

egyelőre blokkolta az Ukrajnának szánt pénzügyi segélyt,

és továbbra is minden lehetősége megvan arra, hogy a jövőben zsarolja az EU-t,

ráadásul Ukrajna csatlakozását számos ponton blokkolhatja a későbbiekben is.

Orbán Viktor engedményt tett

A német lap aláhúzta: ironikus módon Scholz kávétrükkje még tovább növelte is a zsarolási veszélyt.

Mert míg az unió pénzügyi segélye létfontosságú Ukrajna számára, addig a csatlakozási tárgyalások megkezdése csupán szimbolikus.

Minden további lépéshez egyhangú döntésre van szükség. Orbán Viktornak még sok lehetősége lesz arra, hogy szabotálja Ukrajna csatlakozását. A csúcstalálkozó kávétrükkje tökéletes indoklást is szolgáltatott számára, ugyanis

Orbán viktor mostantól kijelentheti: soha nem egyezett bele a tárgyalások megkezdésébe, és még hazudnia sem kell.

Sőt, ennél tovább is lehet vinni a gondolatot: az a benyomás is kialakult, hogy Orbán Viktor a kávészünettel engedményt tett Brüsszelnek – cserébe a több mint tízmilliárd eurónyi uniós támogatásért. Természetesen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt állíthatja, csak a törvényt tartotta be: Magyarország teljesítette az igazságszolgáltatás függetlenségére vonatkozó követelményeket, ezért jogosult volt a pénzre.

Azonban okkal feltételezhető, hogy politikai alku született: éppen a csúcstalálkozó előtti napon döntött Brüsszel a pénzekről. „Az a benyomás, hogy Orbánt így akarták rávenni az engedményekre, finoman szólva is adja magát” – írta elemzésében a Spiegel.

„Orbán az Európai Unió árulójává vált” a lap szerint

Hozzátették: az, hogy a kávés trükk után Orbán Viktor csak még könnyebben zsarolhatja az uniót, már egyértelművé is vált.

Ennek a bizonyítéka szerintük az, hogy a csúcstalálkozó második napján Orbán Viktor az Ukrajnának nyújtandó segélyek jövőbeni jóváhagyását attól tette függővé, hogy a jogállamisági aggályok miatt továbbra is befagyasztott uniós forrásokat (összesen 21 milliárd eurót) is fel kell szabadítani. A német lap ezt követően szó szerint így fogalmaz:

Orbán Viktor nyíltan aláássa az Európai Unió biztonságpolitikáját egy számára egzisztenciális kérdésben. Már nem is próbálja elkerülni azt a látszatot, hogy Putyin akaratát teljesíti. Orbán Viktor még az amerikai szenátus republikánus képviselőinél is lobbizott, hogy állítsák le az Ukrajnának nyújtott segélyeket. Jól tudva, hogy ez valószínűleg Putyin katonai győzelmét jelentené. Az árulás nagy szó, de itt helyénvaló: Orbán az Európai Unió árulójává vált.

Majd részletezik, hogy a magyar kormány folyamatosan változó érvekkel indokolta Ukrajna-ellenes politikáját. Előbb magyar cégeket állított pellengérre az ukrán kormány, mert Oroszországban üzleteltek. Aztán az ukrajnai magyar kisebbség jogairól volt szó. „Aztán Orbán Viktor, akinek az országában az EU korrupcióellenes ügynökségének adatai szerint messze a legtöbb uniós forrást nyúlják le, komolyan panaszkodott az ukrajnai korrupcióra” – állítja a lap.

Az elemzés szerint Orbán Viktornak nem érdeke, hogy megvédje az Uniót.

„Határozottan egy diktátor oldalán áll, aki erőszakkal akarja visszaszorítani a határokat Európa közepén. És hogy miért? Valószínűleg azt várja, hogy Putyin Ukrajna elleni agressziója sikeres lesz, és idejében a győztes oldalára akar állni. Hiszen Orbánnak a jövőben is szüksége lesz az olcsó oroszországi gázra, amely nélkül »korrupt rendszerét« az összeomlás fenyegeti, különösen, ha az uniós támogatások a jövőben az eddiginél is szűkösebbek lesznek” – írják, majd végre kijelentik, amit végig sugallni akartak: egy ilyen országnak nincs helye az Európai Unióban.

Szerintük Orbán Viktor viselkedésének radikális lépésekre kellene kényszerítenie Brüsszelt, a „probléma az, hogy az uniós szerződések nem rendelkeznek egy ország kizárásáról”. Rövid távon az Európai Uniónak végre elő kellene mozdítania a 7. cikk szerinti eljárást Magyarország ellen, ami évek óta húzódik. Hosszú távon Brüsszelnek törölnie kell az egyhangú döntések követelményét a kulcsfontosságú területeken.

Ehhez szintén egyhangú döntésekre van szükség, és Orbán Viktor biztosan nem fog önként lemondani vétójogáról. A többi államnak tehát végre radikálisabb lépéseket kell fontolóra vennie

– zárták elemzésüket.

(Borítókép: Orbán Viktor az Európai Tanács csúcstalálkozóján 2023. december 14-én. Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images)