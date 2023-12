Egészen eltérő hagyományok vannak Európa-szerte, hogy ki ajándékozza meg a gyermekeket karácsony idején: az idehaza december 6-án ajándékozó Mikulás valahol csak szenteste érkezik meg, de van olyan ország, ahol nem is őt vagy a Jézuskát várják a gyerekek, hanem teljesen mást – ráadásul még csak nem is szenteste.

Ahány ház, annyi szokás – tartja a közmondás, ami azonban nemcsak szűkebb, hanem tágabb közösségekre is érthető, hiszen vannak hagyományok, amiket más városokban vagy régiókban teljesen másképp követnek, ami szintén helytálló a karácsonyra, ugyanis a keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepélye kapcsán is teljesen eltérő rítusok alakultak ki.

Ez akár az ünnepi menüben, az elénekelt dalokban, vagy akár a ház feldíszétésében is tetten érhető. Viszont annak ellenére, hogy a karácsony elkommercializálódott, egy hagyomány még továbbra is állandónak tekinthető,

ez pedig, hogy ki és mikor is hozza az ajándékokat a karácsonyfa alá.

Ez pedig csakúgy mint megannyi szokás és hagyomány, egészen eltérő egész Európa-szerte.

Szent Miklós, Mikulás, majd pedig a Jézuska

A karácsonyi ajándékozás hagyományát még a Jézus születésekor érkező három király honosította meg, amit később a gyermekek és diákok védőszentjének, Szent Miklós legendái formálták, amik többek között olyan történeteket őriznek, hogy Myra püspöke hogyan segítette három szegény lány kiházasítását, vagy a nehéz körülmények között élő gyerekeket.

A keresztény vallásban Szent Miklós komoly szerepet kapott, aki december 6-án az éj leple alatt juttatja el az ajándékokat a jó gyermekeknek, azonban Luther Márton és a reformáció megjelenésével ez kicsit változott: mivel a protestánsok elutasítják a szentek dicsőítését, így Lutherék Szent Miklós napja helyett Jézus születésére, december 24-ére szerettek volna fókuszálni,

így a reformáció nyomán lépett színre a Jézuska, és a karácsonyi ajándékozás hagyománya.

Nem kizárólag vallási, régiós eltérések is vannak

Ugyanakkor mivel időközben a nemhívők is elkezdték a december 6-i ajándékozás hagyományát és hinni az egykori püspökről formált Mikulásban, ezért a katolikusok is a Jézuskára „váltottak” – emiatt pedig a protestánsok, hogy ismét megkülönböztessék magukat a katolikusoktól, ők pedig a Mikulást kérték meg, hogy szenteste ajándékozza meg a gyerekeket.

Ez a „felosztás” nagyjából a mai napig fenn is maradt: míg a katolikusokat leginkább a Jézuska, addig a protestánsokat a Mikulás látja el ajándékokkal, azonban mint a fentebbi, Jakub Marian által készített részletes térképen is látszik, a vallási hagyományok mellett régiónkénti eltérés is van,

hiszen vannak olyan országok, ahol nem is kettejük közül valaki, és még csak nem is december 24-én hozza az ajándékokat.

Spanyolországban például a három király lepi meg a gyerekeket január 6-án, míg Olaszországban a Befana-nak nevezett boszorkány: a hagyomány szerint a három király meghívta őt, hogy tartson velük megajándékozni az újszülött Jézust, azonban Befana útközben elveszett és ezért minden gyereket megajándékoz, akivel találkozik – hátha köztük van Jézus is.

De rajtuk kívül is vannak eltérő hagyományok: Izlandon például 13 karácsonyi troll, az ún. jólasveniar látja el ajándékokkal a gyerekeket a karácsonyt megelőző 13 napon keresztül, de a többi északi országra is jellemző, hogy a Mikulás vagy a Jézuska helyett egyéb különleges karácsonyi teremtmények készítik és viszik el az ajándékokat a karácsonyfa alá.

Az egyik, a többitől leginkább eltérő hagyomány Katalóniában van, ahol egy különleges, farönkből készült karácsonyi teremtmény, a Caga Tió ajándékoznak, aki már december 8-ától megjelenik a családok otthonában.

A gyerekeknek jó gondját kell viselniük Tiónak, etetniük és melegen kell tartaniük – ezért kap takarót a gyerekektől –, hogy szentestéig Tió létrehozza az ajándékokat, amit ezután december 24-én egy különleges pálcával ütlegelnek ki belőle, mialatt egy különleges dalt énekelnek.

Fotó: Wikipédia Caga Tió

Míg az ortodox vagy szláv területeken legjellemzőbb a „Fagyapó” – mivel a Szovjetunió idején bizonyos országokban egyenesen tiltották a karácsony ünneplését, ezért ott január 1-jén ő hozta el az ajándékokat, míg a görögkatolikus Görögországban Nagy Szent Vazul hozza el az ajándékokat, ugyanúgy újévkor.

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy egy országban kizárólag egy hagyomány jellemző,

ugyanis a Mikulás még az inkább katolikus országokban is megjelenik mint karácsonyi jelkép az utcákon vagy az üzletekben, ezenkívül vannak olyan országok, ahol párhuzamosan más ajándékhozók vannak: Németországban és Lengyelországban például régiónként – de elképzelhető, hogy háztartásonként – eltér, hogy a Mikulás vagy a Jézuska hozza az ajándékokat.

Érdekesség egyébként, hogy Németország bizonyos tartományaiban két Mikulás is van: szenteste ajándékozó Weihnachtsmann, illetve a december 6-án ajándékozó Nikolaus.

(Borítókép: Winter Wonderland, London. Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)