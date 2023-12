Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagyszabású sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, hogy soha nem beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az Oroszországgal való tűzszünetről vagy a Vlagyimir Putyinnal való párbeszéd megkezdéséről.

Volt valami a beszédében, de nem tudom, ez egy kicsit furcsa számomra. Néha nem túl barátságos a politikája velünk szemben, és ezt ő is tudja… Rengeteg kérdésem volt hozzá. De mindegy is, szomszédok vagyunk, még ezekkel a kihívásokkal együtt is. Megpróbálunk válaszokat találni bizonyos kérdésekre. Ehhez azonban találkozót kell szerveznünk