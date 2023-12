A Fátrában és a Tátrában az elmúlt időszakban 30-50 centiméternyi friss hó hullott, amelyet az erős szél egyenetlenül oszlatott el. A többnyire keleti és déli tájolású vályúkban és mélyedésekben nagy és veszélyes hófúváspárnák vannak. A nagyon meredek lejtőkön már kis többletterhelés esetén is fennáll a lavinaelszabadulás veszélye – írja a Terz.sk.

A tengerszint feletti 2000 méteres magasságban óvatosan kell mozogni a nagyon meredek lejtőkön, ahol még kis pluszterheléssel is fennáll a nedves hóból eredő lavinaveszély. A jelenlegi felmelegedés mellett a közepes méretű spontán lavinák valószínűsíthetőek

– mutatott rá Chlebovec.

A fokozatos felmelegedés és a magas páratartalom hatására csütörtök óta szinte folyamatos havazás van, amely során 30 és 50 centiméter közötti új hó hullott a szlovákiai hegyekben. A havazás alatt továbbra is erős szél fújt, főként északnyugati irányból, amely a laza havat az erdővidékre szállította, ahol a szolgálat helyenként akár 70 centiméternyi új havat is regisztrált. A szél még a meredek lejtőkön is nagy mennyiségű havat halmozott fel. A párnák vastagsága ott eléri az egy métert is meghaladó vastagságot. A hó egy régi, kemény, fagyott aljzatra hullott, amely a magasban helyenként látható, máshol viszont lavinaveszélyes csúszófelületet jelent.