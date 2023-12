2019 karácsonyán sikerült megegyeznie a brit kormány és az Európai Bizottság tárgyalóinak a brexit egyik legkényesebb pontjában, az Európai Uniót elhagyó Egyesült Királyság és a nemzetek felett álló intézmény közötti jövőbeni kapcsolatokról.

Ennek következtében megváltozott a brit állampolgárok jogi státusza az EU területén belül, ahogy az EU állampolgároké is az Egyesült Királyságban – azok az uniós állampolgárok, akik a 2020. december 31-i kilépés előtt költöztek az országba, külön kérvényt kellett beadniuk, amennyiben azután is a szigetországban akartak élni, hogy immáron az Európai Unión kívüli országgá vált.

Ezzel nagyon sokan éltek, és amennyiben kérvényüket helyben hagyták, akkor maradhatnak is az országban. Ugyanakkor a brit The Guardian most arról ír, hogy

egy 28 éves brit férfit is ki akarnak toloncolni, annak ellenére, hogy Londonban született és sosem hagyta el élete során az Egyesült Királyságot.

„Brit vagyok, és soha nem hagytam el az országot. Egyszerűen nem értem a döntést” – fogalmazott a férfi, aki fellebbezett a kitoloncolás ellen. Fellebezési levelében azt írta, hogy felépített egy életet a szigetországban, aminek elvesztése mentálisan és érzelmileg is megviselné. Az Egyesült Királyságot az otthonának tartja, mivel egész eddigi életét itt töltötte.

Kitoloncolásának oka, hogy a 28 éves Dmitry Lima hiába született Londonban, a szülei nem brit állampolgárok – 30 éve érkeztek a szigetországba – és a brit államnak nincs feljegyzése arról, hogy valóban brit állampolgár lenne. A férfinak ugyanis nincs brit útlevele, mivel sohasem utazott. Ezenkívül a brexit utáni új szabályozás szerint a brit állam kiutasíthatja azokat az EU-állampolgárokat, akiket legalább 12 év börtönbüntetésre ítéltek korábban – a brexit előtt csak azokat toloncolhatták ki, akik „súlyos veszélyt jelentenek a közbiztonságra”.

Limát még korábban 4 év és hat hónap börtönbüntetésre ítéltek kábítószerbirtoklásért és tiltott fegyver birtoklásáért, amiből két év után szabadon engedték. Ennek ellenére a férfi értetlenül áll, miért kapott végzést arról, hogy Portugáliába deportálnák. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, elismeri vétkeit, de ennek következményeként már letöltötte börtönbüntetését.

Ugyanakkor a börtönből való szabadulása után egy fogdába került, ahol azóta is a kitoloncolására vár.

A Rishi Sunak vezette konzervatív kormány idén májusban nyújtott be egy törvényt, amiben brit állampolgárokhoz hasonló jogokat adnának az olyan személyeknek, akiknek szülei még 2000 előtt érkeztek a szigetországba, ugyanakkor a törvényt még nem fogadták el.

A The Guardian kereste a brit belügyminisztériumot az ügy kapcsán, azonban röviden annyit reagáltak, hogy egyedi eseteket nem kommentálnak.