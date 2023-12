A dolgozók azért tiltakoznak, mert szerintük a torony irányítása nem megfelelően zajlik – közölte a befolyásos francia CGT szakszervezet. A sztrájk időpontja nem véletlen: december 27-én van Gustave Eiffel – azaz a torony tervezője és építője – halálának századik évfordulója.

A legendás francia építész 91 éves korában halt meg 1923. december 27-én. Az 1889-ben átadott úgynevezett „Iron Lady” ma is a világ egyik legjelentősebb turisztikai látványossága. A BBC beszámolója szerint tavaly 5,85 millió látogatót vonzott.

Tarthatatlan a gazdasági modell

A tornyot üzemeltető SETE elnézést kért a sztrájk miatt. Közölték, hogy az építmény körüli sétány továbbra is járható. A baloldali CGT szakszervezet szerint a személyzet azért döntött a sztrájk mellett, mert a SETE a „katasztrófa felé tart”, ugyanis annak gazdasági modellje már tarthatatlan.

Állításuk szerint a cég alábecsülte a látogatók éves számát, valamint a karbantartási és felújítási költségeket. Az Eiffel-torony legfelső emeletét a jövő hónapban zárják be az éves, többhetes átalakítás miatt.

Az évforduló alkalmából egyébként szerda este a torony első emeletéről hang- és fénykoncertet közvetítenek a televízióban és a közösségi médiában, amellyel Gustave Eiffel előtt tisztelegnek.

Emmanuel Macron francia elnök az X-en, (korábbi Twitter) közzétett bejegyzésében tisztelgett a mérnök előtt: „100 éve, hogy Gustave Eiffel távozott közülünk. De a világra hagyott öröksége nagyon is él!”. A torony az 1889-es párizsi világkiállításra készült, és az eredeti tervek szerint ezt követően lebontották volna.

Mint megírtuk, a francia mérnök és gyáriparos a róla elnevezett világhírű tornyon kívül a New York-i Szabadság-szobor fémvázának is megalkotója volt. De az ő cége készítette a budapesti Nyugati pályaudvar főépületének terveit is.

