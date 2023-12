Annak ellenére, hogy Szerbiában december 17-én tartottak előrehozott parlamenti választást, ahol végül Aleksandar Vucic Szerb Haladó Pártja nyert, összesen 30 helyen szabálytalanságok miatt meg kell ismételni a választásokat, aminek az időpontja december 30-a lesz.

Annak ellenére, hogy a választásokon tapasztalt visszasságok és potenciális választási csalások miatt az utóbbi időben az ellenzék lendületet szerzett a folyamatos tüntetésekkel,

a legnagyobb ellenzéki ernyőszervezet, a Szerbia az erőszak ellen bejelentette: bojkottálni fogják a megismételt választásokat.

Ennek oka, hogy szerintük a választás nem volt se nem fair, se nem tiszta – a nemzetközi megfigyelő, az OSCE szerint is a választás során voltak szabálytalanságok, például szavazatvásárlás és urnatömések is. Az OSCE ezenkívül azt is megjegyezte, hogy a médiaviszonyok miatt a pálya rendkívül a Szerb Haladó Párt felé lejtett.

Az eredményeket egyébként a december 30-i újraválasztás túlzottan nem befolyásolják: a közel nyolcezer szavazókörzetből mindössze 30-ban fognak újraszavazni az emberek, összesen körülbelül 12 ezren, így Vucicék többsége nincs veszélyben.

A választások óta egyébként ellenzéki szimpatizánsok minden nap tüntetnek Belgrádban és más nagyvárosokban is, míg a Szerbia az erőszak ellen hét politikusa éhségsztrájkot folytatnak – annak ellenére, hogy egyik vezetőjüknek, Marinika Tepicnek napról napra romlik az egészségügyi állapota.

(Borítókép: Aleksandar Vučić leadja szavazatát a belgrádi választásokon 2023. december 17-én. Fotó: Oliver Bunic / Bloomberg / Getty Images Hungary)