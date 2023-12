John Mearsheimer és Sebastian Rosato politológusok szerint azonban Putyin döntése igenis racionális volt. How States Think: The Rationality of Foreign Policy című új könyvükben azt állítják, hogy Putyin és tanácsadói „egyszerűen az erőegyensúly-elmélet szerint gondolkodtak”, Ukrajnát a NATO elleni védőbástyának tekintették, Kijev esetleges tagságát a szervezetben pedig „a legkomolyabb vörös vonalnak”. Ukrajna megtartása Oroszország mellett, írják a szerzők, „élet-halál kérdése” volt a Kreml számára. Ha Oroszország elveszíti az ukrajnai háborút, vagy ha Putyin a konfliktus miatt elveszíti a hatalmát, állítják a szerzők, az nem azért lesz, mert az invázió irracionális volt. Ehelyett Oroszország katonai alkalmatlanságának és a NATO azon törekvésének lesz az eredménye, hogy Ukrajna ellensúlyt teremtsen Oroszországgal szemben – írja a Foreign Affairs hasábjain megjelent recenziójában Keren Yarhi-Milo, a Columbia Egyetem Külpolitikai Karának dékánja.

Volt idő, amikor Mearsheimer és Rosato nézetei a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tudósok körében általánosan elfogadottnak, vagy legalábbis meglehetősen népszerűnek számítottak. A huszadik század nagy részében a „realizmus” – egy olyan elmélet, amelyet jelentős személyiségek tettek széles körben népszerűvé, mint Kenneth Waltz, Henry Kissinger és George Kennan – uralta a diskurzust. A realista tudósok úgy vélik, hogy az államok azonos, kérlelhetetlen logika szerint viselkednek. Racionálisan viselkednek, azon munkálkodnak, hogy maximalizálják hatalmukat, és megvédjék magukat a támadástól egy anarchikus világban. Ezen szakértők számára a vezetők pszichológiája kevéssé számított. Az elmélet szerint a nemzetközi rendszerek alakja, kontúrja és hatalmi eloszlása diktálta az államok viselkedését.

Az elmúlt évtizedekben azonban csendes forradalom zajlott le ezen a területen. A politológusok elkezdték tanulmányozni, hogyan gondolkodnak a vezetők, milyen előítéletekkel rendelkeznek, és hogyan alakítják ezek a jellemzők a döntéshozatalokat. Az eredmények azt mutatják, hogy a vezetők egyéni pszichológiája óriási hatással van a nemzetközi színtérre. A vezetők gyakran támaszkodnak heurisztikákra, amikor döntéseket hoznak – különösen válságok idején. A vezetők hiedelmei, személyiségük és a társaikról alkotott benyomásaik befolyásolják, hogyan látják a világot. Érzéseik pedig azt alakítják, hogy miként közelítik meg a különböző problémákat és helyzeteket. Putyin érzelmi viszonyulását Ukrajna ellenőrzéséhez például gyakran tartják az invázió okának.

A kötet megpróbálja megkérdőjelezni ezeket az állításokat, és feltámasztani egy régebbi gondolkodásmódot. A szerzők azt állítják, hogy a legtöbb nemzetközi döntés valójában racionális. Azért dolgoznak, hogy lyukakat üssenek a különböző politikai pszichológusok, de a racionális választás teoretikusainak érvrendszerén is, akiknek racionalitásdefiníciója (miszerint a vezetők a kimenetel várható értéke alapján hozzák meg döntéseiket) eltér a szerzők szűkebb definíciójától. Már a könyv címe is a néhai Robert Jervis által szerkesztett úttörő politikai pszichológiai kötet – How Statesmen Think – címére utal. Mearsheimer és Rosato szerint a vezetők személyisége nem teljesen lényegtelen a nemzetközi politikában, de közel sem olyan fontos, mint ahogy a tudósok gondolják – írja Yarhi-Milo.

Halálos iramban

Mearsheimer és Rosato elismeri, hogy az aktorok lehetnek irracionálisak, és vezérelhetik őket előítéletek. Emellett azt állítják, hogy a vezetők preferenciái ritkán jelentenek problémát a külpolitikában.

Amikor a tét nagy, mint a nemzetbiztonsági kérdésekben általában, a vezetők erőteljesen ösztönzve vannak az elméleti gondolkodásra

– írják.

Ez egy egyszerű érv: ha az emberek nyomás alatt vannak, hajlamosak racionálisan gondolkodni.

De ez az állítás Yarhi-Milo szerint nem állja meg a helyét. Szerinte épp az ellenkezőjét is állíthatjuk: amikor nagy a tét, és a politikai döntéshozók szorult helyzetben vannak, nagyobb valószínűséggel engednek a kognitív egyszerűsítéseknek, az érzelmeknek és egyéb nem racionális viselkedésmódnak. Ez különösen akkor igaz, ha a vezetők nem rendelkeznek elegendő adattal, vagy nincs idejük az adatok átvizsgálására és mérlegelésére, hogy megalapozott döntést hozzanak. Izrael például 1973-ban humán hírszerzési adatokkal rendelkezett arról, hogy arab államok támadást terveznek ellene. Az izraeli kormány azonban úgy vélte, hogy szomszédai nem olyan ostobák, hogy légi fölény nélkül támadjanak. Figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseket, és ezért váratlanul érte őket, amikor Egyiptom támadott.

Még ha a vezetők racionális döntéseket is hoznak, amikor nagy a tét, ez nem jelenti azt, hogy az ország racionálisan fog viselkedni; gyakran van különbség aközött, hogy mi a racionális egy állam és mi a racionális a vezetői számára. A hatalmon maradás vágya például arra ösztönözheti a vezetőket, hogy elterelő háborúkat vagy más költséges, az állam érdekeit aláásó akciókat hajtsanak végre. A kutatások azt mutatják, hogy Argentína 1982-ben részben azért szállta meg a Falkland-szigeteket, mert a katonai junta, amely egyre népszerűtlenebbé vált otthon, úgy vélte, hogy az invázió a zászló körüli összefogás hatását kelti majd, ami megerősíti a támogatottságát. Ez eleinte így is volt, és megakadályozta a hadsereg megbuktatását. A háború azonban egyértelműen nem állt Argentína érdekében, még akkor sem, amikor a brit területen a tárgyalásos rendezés reménye elszállt, és még akkor sem, amikor a junta tévesen azt hitte, hogy az Egyesült Királyság nem fog beavatkozni. Buenos Aires gyorsan veszített, és nem sokkal később a junta megbukott.

Mearsheimer és Rosato a vezetői érdekek és a nemzeti érdekek közötti különbséget úgy próbálja megkerülni, hogy a mérlegelés szerepét hangsúlyozza a döntéshozatalban. Ahhoz, hogy egy döntés racionális legyen, írják, a vezetőknek egyrészt egy ésszerű elmélethez kell ragaszkodniuk, másrészt konzultációk után kell meghozniuk döntésüket. A szerzők mérlegelésdefiníciója azonban a recenzens szerint hibás. Ez egyszerűen azt követeli meg, hogy az érintett döntéshozók lépjenek be egy terembe, és folytassanak „erőteljes” vitát, a fő döntéshozó pedig törje fel a holtpontokat.

Az Ukrajna lerohanásáról szóló döntés aligha az egyetlen, amelyet Mearsheimer és Rosato félremagyaráz – írja a szerző. A szerzők az iraki invázióról szóló döntést nem-tanácskozásnak minősítik, azzal érvelve, hogy George W. Bush amerikai elnök „nem volt mélyen bevonva a kormányán belüli vitákba”. Az iraki háború lehet, hogy irracionális volt – minden bizonnyal rosszul végződött. De egész könyvtárnyi könyvet írtak már az elfuserált inváziós döntésről, és ezek mind azt mutatják, hogy Bush és csapata valódi megbeszéléseket folytatott. Az elnök találkozott és megvitatta az ötletet a tanácsadóival, mielőtt döntött. Az amerikai hadsereg jó előre összeállította a tervet, és nem rejtette véka alá szándékait a legfelsőbb parancsnokok előtt.

A kormányzat pedig egy világos elméletet követett: miszerint megelőző háborúra van szükség ahhoz, hogy Irakot megakadályozzák abban, hogy atomfegyverekhez jusson. Ezt az amerikai hírszerzésre alapozták, bármennyire is hibás volt, és arra a felfogásra támaszkodott, hogy Szaddám Husszein ismét megtévesztette az Egyesült Államokat. Mearsheimer és Rosato tehát nem azért nem látta észszerűnek Irak lerohanását, mert az nem pipálta ki az ellenőrző listájuk összes pontját. Hanem azért, mert az inváziót nem lehet megmagyarázni az erőegyensúlyról szóló realista elméletükkel – írja a szerző.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök meghallgatja Szergej Sojgu védelmi minisztert az orosz haditengerészethez csatlakozó Admiral Golovko fregatt zászlófelvonása utáni megbeszélésen egy szentpétervári hajógyárban 2023. december 25-én. Fotó: Alexei Danichev / Sputnik / Pool / Reuters)