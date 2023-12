A kínai állami média pénteken számolt be a lépésről, a kínai Országos Népi Kongresszus Állandó Bizottságának döntésére hivatkozva.

Tung Csün, aki a Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészetének éléről lépett át új szerepébe, a vitatott hovatartozású Dél-kínai-tengeren – Kína, Tajvan és a Nyugat közötti kulcsfontosságú potenciális villongási ponton – járőröző Déli Hadszíntér Parancsnokságának korábbi parancsnokhelyettese volt.

A kinevezés a legújabb fordulat Hszi Csin-ping kínai elnöknek az ország szigorúan titkos politikai rendszerében a kulcspozíciókat érintő tisztogatásában a Politico szerint.

Kína előző védelmi minisztere, Li Sang-fu augusztusban tűnt el, mivel minisztériuma hirtelen lemondta a szeptemberre tervezett vietnami látogatását „egészségügyi okokra” hivatkozva. Két hónappal megmagyarázhatatlan eltűnése után kirúgták posztjáról anélkül, hogy további felvilágosítást kaptak volna hollétéről vagy esetleges utódjáról.

Kína külügyminiszterét, Csin Kangot szintén júliusban – egy hónappal eltűnése után – és alig hat hónappal miniszteri kinevezése után rúgták ki.

Kína vezető diplomatája és a Politikai Hivatal tagja, Vang Ji váltotta őt júliusban, és Peking az átrendeződést követő néhány órán belül minden nyomot törölt Csinről a külügyminisztérium honlapjáról.

Most pénteken aztán a kínai állami média szerint a kínai Országos Népi Kongresszus Állandó Bizottsága is bejelentette, hogy elmozdította Tang Deng-jie polgári ügyek miniszterét, és helyére Lu Zsi-jüant ültette. A kulturális és idegenforgalmi minisztert, Hu He-pinget is eltávolították Szun Je-li javára.