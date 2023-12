Az egykori orosz elnök tíz lehetséges jövőképet vázolt fel még tavaly december végén, ám ezek közül egy sem jött be. Annyiban lehetünk elnézők az igencsak elrugaszkodott jövendölésekkel kapcsolatban, hogy már akkor is csak opcióként vázolta fel őket Dmitrij Medvegyev. Igaz, egyik nagyobb őrültség volt, mint a másik.

Alaposan meglepte a világot tavaly december végén Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, amikor közösségi oldalán, az X-en tíz olyan lehetséges eseményt vázolt fel, amely szerinte 2023-ban bekövetkezhet. Néhány közülük már akkor is igencsak elrugaszkodottnak tűnt, de így, az év utolsó napján talán már joggal jelenthetjük ki, hogy a tíz opcióból egyetlen egy sem következett be. Sőt!

Hogy ezeket Medvegyev csak szórakozásnak szánta-e, azóta sem derült ki, mindenesetre beszédes, hogy eddig új tízes jóslatot nem adott ki 2024-re vonatkozóan. De lássuk pontosan, mire is számított a lassan elköszönő idei évben a vezető orosz politikus.

1. Az olaj hordónkénti ára 150 dollárra ugrik, a gáz ára pedig ötezer dollárra nő ezer köbméterenként.

Talán ez lehetett volna a legbiztosabbnak mondható tipp, már ami az olajárat illeti, ám Medvegyev feltehetően elmérte az orosz olaj szerepét a nyugati világban, sem hiány, sem válság nem igazán alakult ki az embargó miatt, noha az árak valóban emelkedtek az elmúlt évben, jelenleg a tradingeconomics.com adatai szerint 70 dollár körül kereskednek a nyers olajjal, a hordónkénti ára így csaknem fele annak, amit a volt orosz elnök jósolt. A legmagasabb tartományban egyébként szeptember végén járt az olaj ára, de akkor is 91 dollárig kúszott fel. A Brent is hasonló tartományokban mozgott egész évben.

A gáz esetében is elmaradt az ár az orosz elnök várakozásaitól szerencsére: jelenleg 350 dollár körül mozog ezer köbméterenként, október óta pedig folyamatosan csökken. A világ, legalábbis a piacok, úgy tűnik, kezdenek hozzászokni az ukrajnai háborúhoz, persze további konfliktusok még csúnyán felboríthatják a trendeket.

2. Az Egyesült Királyság újra az Európai Unió tagja lesz.

A Brexitről valószínűleg a legtöbb brit számára mára kiderült, hogy elhibázott lépés volt, ám hiába tart gyakorlatilag azóta a brit kormánypárt vesszőfutása, visszacsinálni egyelőre senkinek sem fűlik a foga az egészhez, ráadásul nem is biztos, hogy lehetne. Legalábbis hivatalosan, ám más úton-módon talán még lehet valami újra egymásratalálás, mert a mostani helyzet senkinek sem jó. Medvegyev tehát itt is mellélőtt, bár abban nem hibázott, hogy rávilágított a helyzet abszurdumára.

3. Az Európai Unió összeomlik a britek visszalépésével, az euró közös pénznemként pedig megszűnik.

Miután a kettes opció sem jött be, így a harmadikra sem volt túl nagy esély. Noha az EU súlyos válságokat élt át az elmúlt évben, és mind diplomáciai ereje, mind egysége kissé meggyengült, még mindig él és virul, és egyelőre nem látszik, hogy bármi is felbomlasztaná. Sőt az unió még tovább bővülhet, és talán ez az, ami a leginkább fáj majd Medvegyevnek, hiszen Ukrajnával is megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások.

4. Lengyelország és Magyarország megszállja az „egykori” Ukrajna nyugati országrészeit.

Mondanunk sem kell, messze ez volt a legnagyobb bolondság, amit Medvegyev tavaly kieszelt. Egyrészt Ukrajnát sehogy sem tudják legyőzni az oroszok, másrészt míg Lengyelország az egyik legfőbb szövetségese Ukrajnának és a háború kitörése óta mindenben támogatta Varsó Kijevet – még ha ez a kapcsolat az utóbbi időben megdöccenni is látszik –, addig Magyarország, bár nem éppen a legvidámabb kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, a magyar kormány határozottan kitart álláspontja mellett immár lassan két éve, hogy a háborúból mindenképp ki akarunk maradni. Ennek megfelelően pedig képtelenség lenne, hogy a magyar hadsereg megszállja Kárpátalját. A négyes pont tehát még csak a leghalványabb módon sem vetődött fel idén, óriási szerencsénkre.

5. Megalakul a Negyedik Birodalom, területét pedig kiterjeszti Németország, Lengyelország, a Baltikum, Csehország, Szlovákia és a Kijevi Köztársaság, valamint még néhány másik országra is.

Medvegyev itt feltehetően egy 1930-as évekbeli német náci hatalomátvételt vizionált, ám ebből semmi sem lett. Bár a német szélsőjobb egyre erősebb, ami miatt már kétségbeesett ötleteket találnak ki vezető politikusok, egyelőre messze áll a helyzet attól, hogy aggódni kelljen. Főleg, hogy az EU-n belül Angela Merkel távozása óta már nem is egyértelműen Berlin az unió „irányítója”, sokkal inkább Emmanuel Macron francia elnök az, aki a kezdeményezést átvette Olaf Scholztól.

6. Háború tör ki a Negyedik Birodalom és Franciaország között, Európa kettészakad, Lengyelországot újra felosztják egymás között.

Miután az előző pont sem valósult meg, így erre sem volt szinte semmi esély. Európa nem éppen a legegységesebb arcát mutatja, de hogy országok közötti háború törne ki, annak egyelőre semmilyen előjele nincs.

7. Észak-Írország kiválik az Egyesült Királyságból, és csatlakozik Írországhoz.

Noha az Egyesült Királyságban az unióból való kilépés óta téma Észak-Írország helyzete, az, hogy a terület kiváljon, és létrejöjjön egy új, egységes Írország, az hivatalosan fel sem vetődhetett. Feltehetően sokan szeretnének újraegyesülést látni a radikális érzelmű írek körében, ám a mostani balhék miatt Dublin sem lett túl vonzó hely.

8. Polgárháború robban ki az Egyesült Államokban, Kalifornia és Texas független államokká válnak. Texas államszövetségre lép Mexikóval. Elon Musk pedig győzedelmeskedik a megmaradt államokban az elnökválasztáson.

Noha Musk folyamatosan kacérkodik a politikával, még a világ leggazdagabb embere is egyszerűen epikusnak nevezte ezt a jóslatot. Valóban, valamilyen sci-fi-horror film szinopszisaként jobban megállná a helyét ez a jövendölés. Jövőre tartanak választásokat az Egyesült Államokban és egyelőre sem Musk indulásának nem látni jelét, sem pedig annak, hogy a politikai válság esetleges polgárháborúvá fajuljon.

9. Minden nagyobb tőzsde elhagyja az Egyesült Államokat, valamint Európát, hogy Ázsiába tegyék át székhelyüket.

Szintén meredek gazdasági jóslat, amiből nem lett semmi. Noha a világgazdaság nem zárt túl jó évet, egyelőre nem beszélhetünk még csak erőeltolódásról sem, nemhogy teljes távozásról és költözésről. Különösen, hogy a kínai gazdaság továbbra is köhög a koronavírus után.

10. Összeomlik a nyugati pénzügyi rendszer, ami bedönti a Nemzetközi Valutaalapot és a Világbankot is. Az euró és a dollár többé nem lesz vezető valuta a világon, helyette digitális pénzeszközökre térnek át a kereskedők.

Az euró és a dollár is köszöni, mindenféle hullámvölgyek ellenére jól vannak, ahogyan a kriptókra sem haraptak rá nagyobb arányban az országok és a kereskedők, mint egy évvel ezelőtt. Persze még ez utóbbi jóslatnak lehet talán a legnagyobb valóságalapja, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy szakértők milyen évet jósolnak a legnépszerűbb kriptovalutának, a Bitcoinnak.

Egy szó mint száz, Dmitrij Medvegyevben nemhogy egy Nostradamus, de még csak egy Baba Yaga sem veszett el, ez pedig számunkra mindenképp jó hír. Ennek örömére nincs is más dolgunk, mint elpukkantani egy jó kis édes Szovjetszkoje Igrisztojét és várni, hogy 2024-ben vajon mivel áll elő az orosz politika.

(Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke és az Egységes Oroszország Párt vezetője az Egyesült Oroszország Párt kongresszusán Moszkvában 2021. augusztus 24-én. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images Hungary)